Youth Odesur: Basketballers werken eerste training af

27/04/2022 22:11

-

Van onze redactie

Henk Macnack en zijn basketbalteam hebben de eerste trainingsminuten gemaakt in Rosario.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Het basketbalteam van Suriname heeft woensdag zijn eerste training afgewerkt in de sporthal van Club Atletico Newell’s Old Boys. De selectie speelt vrijdag tegen Chili haar eerste wedstrijd tijdens de derde Zuid-Amerikaanse jeugdspelen in Rosario, Argentinie.

Ariqiero Tonch, Chesron Patrick, Joshua Soesman en Sven Tojo

hebben schietoefeningen gedaan en hebben hun eerste sessie

afgesloten met partijspel. Het was de bedoeling dat de jongens in

de openlucht zouden trainen, maar vanwege de regen werd gekozen

voor de sporthal. De organisatie wilde namelijk geen risico nemen,

dat spelers geblesseerd raakten.

Bondscoach Henk Macnack zei tegen de meegereisde journalist

Rakesh Parag dat er nog wat roest zat bij de jongens, maar bepaalde

zaken kwamen naar boven aan het einde van de trainingen. Hij beaamt

dat de jongens ook last hebben van het klimaat. “Wij hebben nog

twee trainingen. Ik denk dat die genoeg moeten zijn om deze zaken

op te pakken.”

Macnack kent de sterkte van Chili niet, “maar ik ken wel de

sterkte van mijn team”. Hij heeft Paraguay en Bolivia zien trainen,

maar beseft dat die landen nooit hun uiterste laten zien. Zijn team

staat er verdedigend wel goed voor en Macnack gelooft dat als de

strategieen worden uitgevoerd, Suriname van Chili kan winnen.

De elf landen die meedoen aan 3×3 basketbal zijn in drie groepen

ondergebracht. Suriname zit in poule B met Chili, Paraguay en

Ecuador. Groep A wordt gevormd door Uruguay, Aruba en Argentinie,

terwijl Brazilie, Bolivia, Venezuela en Guyana in groep C zitten.

Suriname speelt vrijdag twee wedstrijden – eerste tegen Chili en in

de middag tegen Paraguay – en zaterdag een tegen Ecuador. De

partijen vinden plaats in Parque Independencia.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina