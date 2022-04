Youth Odesur: Basketballers boeken eerste winst

29/04/2022 22:49

Surinames Sven Tojo vindt twee verdedigers van Paraguay op zijn pad. Hij doet zaterdag mee aan de shootout.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Captain Ariqiero Tonch, Joshua Soesman, Chesron Patrick en Sven Tojo zijn vrijdag verantwoordelijk geweest voor het eerste succesje van Suriname op de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen. In Rosario, Argentinie wisten de basketballers onder leiding van coach Henk Macnack Paraguay met 16-8 te overrompelen.

Het kwartet veerde daarmee terug van de pijnlijke nederlaag

eerder vrijdag tegen Chili: 14-16. Macnack zei tegen de meegereisde

sportjournalist Rakesh Parag dat schoonheidsfouten Suriname de das

hebben omgedaan tegen Chili. “We maakten te veel persoonlijke

fouten, hebben heel veel vrije worpen tegen gehad, blokten ook niet

goed uit en hadden te veel turnovers.”

Tegen Paraguay, dat minder was, hebben de jongens de opdrachten

uitstekend uitgevoerd. “Verdedigend stonden wij heel goed en ook

qua rebounds.” Zaterdag speelt Suriname zijn laatste groep

B-wedstrijd tegen Ecuador. Tonch is ervan overtuigd dat de

overwinning kan worden gepakt.

Tojo doet zaterdag mee aan de shootout. “De coach heeft het aan

ons overgelaten wie zou deelnemen en de anderen hebben mij

voorgedragen”, vertelt hij. De basketballer zegt dat hij moeite

gaat doen om zo ver mogelijk te komen in het contest. De andere

deelnemers zijn hem niet bekend, “maar ik ga mjn uiterste best doen

en kijken hoe ver ik kom”.

Zwemmen

Hoewel Ezra Rodriguez vrijdag overall als 22ste eindigde in het

deelnemersveld van 23 man, was hij niet ontevreden over zijn

optreden op de 50 meter vlinderslag (28,67 seconden). De

omstandigheden waren volgens hem niet gunstig. “Het was heel erg

koud en ik voelde mijn lichaam niet”, zei hij. Parag meldt dat toen

Rodriguez in het water dook de temperatuur zeven graden was.

Rodriguez, die opnieuw niet onder zijn personal best ging, moet nog

uitkomen op de 50 meter vrije slag. Op dat nummer wil hij een gooi

doen naar zijn persoonlijk record.

Beachvolleybal

Op het onderdeel beachvolleybal speelt Suriname zaterdag om de

elfde en twaalfde plek tegen Colombia. Beide landen zijn nog zonder

winst. Colombia verloor vrijdag met 20-22, 14-21 van Uruguay, dat

om de negende/tiende plaats uitkomt tegen Peru.

De Peruvianen Renato Parreno en Gabriel Rengifo overklasten

Meson Anakaba en Jonovan Wijngaarde vrijdag met 8-21, 6-21.

Anakaba, die donderdag geblesseerd was geraakt tegen Bolivia, gaf

vrijdagochtend aan dat hij ready is voor de ontmoeting tegen Peru.

Suriname kon niet in zijn spel komen ondanks het lengtevoordeel op

de Peruvianen, die tactisch veel beter waren.







