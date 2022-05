Youth Odesur: Badminton minimaal verzekerd van brons

06/05/2022 15:03

Miracle Abdillah en Rivano Bisphan spelen zaterdag de halve finale en zijn minimaal van de bronzen plak verzekerd.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Suriname verlaat de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario, Argentinie niet met lege handen. Door zich vrijdag te plaatsen voor de halve finale in de gemengddubbelklasse zijn de badmintonspelers Miracle Abdillah en Rivano Bisphan minimaal van brons verzekerd.

In Estadio Cubierto de Newell’s Old Boys wisten de Surinamers de

Venezolanen Maria Rojas en Gustavo Albornoz met 21-11, 21-17 van

zich af te schudden in de kwartfinale. Door de winst is een plek

bij de laatste vier en daarmee tenminste een bronzen plak

gegarandeerd.

Voor Abdillah en Bisphan een flinke opsteker nadat ze donderdag

in het enkelspel kansloos onderuitgingen. Het duo herpakte zich en

wist later die dag in het gemengddubbel in de ronde van zestien de

Argentijnen Roman Alberino en Romina Oliva te verslaan: 21-19,

18-21, 21-15.

In de halve finales zitten ook de Peruvianen Adriano Viale en

Rafaela Munar die in het enkelspel Bisphan (21-10, 21-5) en

Abdillah (21-1, 21-3) overklasten. De andere koppels van de laatste

vier zijn Sharum Durand/Fernanda Munar (Peru) en Benjamin

Bahamondez Barraza/Valentina Vasquez Rebolledo (Chili).

