YES a ilustra resiliencia y determinacion di San Nicolas

Minister Geoffrey Wever ta enfoca riba futuro potencial economico

ORANJESTAD (AAN): Durante fin di siman a termina e seminario di YES San Nicolas. E Young Entrepreneur Summit aki, organisa pa Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, a conta cu participacion di varios persona renombra den comunidad pa nan experiencia y conocemento empresarial, especialmente den e area di San Nicolas.

Den e parti di mainta a organisa un Youthpreneur event, den colaboracion cu Kiwanis San Nicolas, unda tabata tin un workshop di con pa traha un business plan, y tambe un iChoose workshop cual a enfoca riba e deseo y gusto di e participantenan, y con nan por “put your dream to work”. Ta notabel cu tabata tin hopi bon idea y presentacion di e grupo aki consistiendo di participantenan entre 12 y 17 aña di edad.

Despues di un dia largo di workshops, a clausura e evento anochi cu un “panel discussion”, unda e tema central tabata “The economic future of San Nicolas & Aruba”. Durante e presentacion, varios di e panelistanan a trece puntonan valioso padilanti. Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Sr. Geoffrey Wever, tambe a forma parti di e panel. Minister Wever a keda sumamente contento di e calidad di e combersacion riba puntonan cu ta actual y relevante. “Feedback ta necesario”, segun minister Wever, pa asina por crea of modifica legislacion cu lo por sostene desaroyo economico moderno.

Entre otro topiconan cu a toca durante e anochi tabata 1) Economic Development 2) Sustainable Development, Energy Policy and Innovation 3) Port of San Nicolas 4) Adult Entertainment and Tourism Industry. Topiconan relevante y al caso cu mester ser discuti pa por yega mas cerca di solucionnan duradero, no solamente pa San Nicolas pero pa Aruba henter tambe.

Minister Wever a enfoca cu lo sigui hiba e combersacionnan aki dentro nos comunidad, y lo sigui crea colaboracion entre sector publico y sector priva, pa asina facilita nan y brinda nan e oportunidad pa por lidera e esfuersonan di recuperacion economico pa nos pais.