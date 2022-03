Yelyco verovert eerste vrouwenvolleybaltitel ooit

30/03/2022 21:21

-

John Zaalman

Verdy Getrouw (tweede vanuit links) behaalde voor het eerst in het bijna 38-jarig bestaan van zijn club Yelyco het kampioenschap in de vrouwenklasse.

PARAMARIBO –

Verdy Getrouw heeft na bijkans 38 jaar eindelijk het kampioenschap in de vrouwenklasse van de Surinaamse Volleybalbond behaald. In de vierde finalewedstrijd van de best-of-five serie wees zijn Yelyco rivaal Gideon in stijl terug: 25-15, 25-22, 25-18. “Alle respect naar Gideon toe. Het team heeft voor de nodige spanning gezorgd. Alleen heb ik mijn spel aangepast aan de nieuwe situatie en waren mijn speelsters ready voor de battle”, reageert de oefenmeester tegenover de Ware Tijd.

De tegenstander uit Saramacca oogde zenuwachtig en leek niet

echt uit de verf te kunnen komen. Dieter Tammenga klonk niet

teleurgesteld na het verlies. “Zenuwen hebben mijn speelsters

vanavond parten gespeeld, maar ik ben toch trots op ze. Het is onze

eerste finale ooit en onze eerste semikampioenschap. Yelyco heeft

mooi gespeeld en verdient het kampioenschap”, aldus de

Gideon-coach.

Yelyco was duidelijk gebrand om te winnen. Het klikte heel goed

in de verdediging, terwijl onder anderen de gezusters Sharon en

Shaniva Balkaran samen met Farah Mahabier, Janice Antonius en

Tanishia Linkers voor de punten zorgden. De zusters Farahnaz en

Raliesta Levens, Chagnaz Frankel en captain Kimberly Budel

rouleerden op de setterspositie.

Sharon Balkaran werd uitverkoren tot Most Valuable Player. “Ik

dacht eerlijk gezegd dat mijn zusje Shaniva het zou worden, maar ik

ben trots op mezelf”, aldus Balkaran, die het kampioensgevoel nog

moet verwerken. Chantal Karsters en Saidah Loe Sack Sioe hadden de

wedstrijdleiding in handen. Voor het eerst deze finale werd er

gebruik gemaakt van linesmen en ballenjongens.

In de U15-meisjesfinale nam SVV 1 een 1-0 voorsprong op SVV 2

door in straight sets (25-20, 25-21) te winnen. Game 2 is

zaterdag.







