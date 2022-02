Yelyco pakt eerste horde in eindtoernooi volleybal

16/02/2022 23:05

-

John Zaalman

Yelyco-aanvaller Antoine Vliet (8) smasht de bal over het blok van Roche Shepperd van Vios.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yelyco is het eindtoernooi van de Surinaamse Volleybalbond in de manneneersteklasse succesvol gestart. Vios werd woensdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal in straight sets teruggewezen: 25-23, 25-19.

Hoewel de setstand van vooral de eerste set anders doet

vermoeden, waren er nauwelijks hoogtepunten. “Het kwam spannend

over”, beaamde Yelyco-coach Verdy Getrouw tegenover de Ware

Tijd. “Maar nadat spelverdeler Tassilo Frissen aan de andere

kant werd gewisseld, werd het makkelijker voor ons.”

Isaugier Vismale, die op de plaats van Frissen kwam, is volgens

Getrouw ook goed, “maar belangrijk voor ons zijn de twee punten”.

Zijn aandacht gaat nu uit naar de volgende partij. “We hebben

vrijdag Gideon en zien daarna wat er verder gebeurt.”

Ferdinand Dalfour zegt dat Vios voorbereid was op de partij. “We

maakten wat schoonheidsfouten en in de tweede set zakte ons

spelniveau weg. De arbiter (Naduschka Straal, … red.)

heeft ook wat steken laten vallen en mijn spelers zijn zich juist

daarop gaan focussen”, onderkende de Vios-oefenmeester.

Hij meent dat er voor zijn team “nog niets aan de hand” is. “We

spelen zaterdag drie wedstrijden.” Vios treft die dag onder meer

The Brothers and Friends uit Nickerie en de Scholen

Volleybalvereniging uit Paramaribo.

Andere scores: U23-mannen: Livo –

Delco 2-1 (25-23, 10-25, 15-11); vrouwen

eindtoernooi: SVV – Delco 3-0 (25-18, 25-17, 25-23);

mannen hoofdklasse: Yelyco – Bazooka 3-0 (25-16, 25-20, 25-15).







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina