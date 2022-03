Yelyco en Gideon spelen vrouwenvolleybalfinale

10/03/2022 02:02

John Zaalman

Janice Antonius (9) scoort uit deze actie een punt voor Yelyco tegen SVV.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yelyco heeft de tweede plek in de vrouwenfinale van de Surinaamse Volleybalbond bemachtigd door de Scholen Volleybalvereniging (SVV) uit de strijd te knikkeren. De tweede halvefinalepartij werd woensdagavond in straight sets (25-12, 25-5, 25-16) gewonnen. SVV moest het doen zonder de jonge international Ketura Heijmans, die op de bank zat met een kwetsuur aan de rechterenkel.

Op de derde set na, waarin het veel doubleerde, zegevierde

Yelyco met speelsgemak. Aanvoerster Kimberly Budel begon aan de

serve. Farah Mahabier blokte de aanval van SVV’s Josephina Durham

voordat Sharon Balkaran uit een killer voor 2-0 aantekende voor de

triomfator, die ongehinderd naar de setwinst afstevende. De

arbiters Saidah Loe Sack Sioe en Chantal Karsters hadden geen

moeilijke wedstrijd.

Verdy Getrouw verheugt zich op de finale, die vrijdag al begint.

“We moeten nog wat kleine afspraken maken, maar overall zijn we

ready”, merkt de Yelyco-coach op. Sterspeelster Janneke Tammenga

van Gideon kijkt ook uit naar de eindstrijd. “We gaan er 100

procent voor. We gaan werken voor en met elkaar en ik hoop dat we

leuke games spelen tegen Yelyco”, aldus Tammenga.







