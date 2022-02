Yelyco bewijst klasse in titanenstrijd

26/02/2022 23:11

John Zaalman

Yelyco-aanvaller Quincy Kruidenhof (13) soort uit deze actie tegen Yellow Birds.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yelyco is in de volleybal Champions League de enige ongeslagen Surinaamse ploeg. Het team van Verdy Getrouw veerde in de enerverende partij van zaterdagavond tegen rivaal Yellow Birds terug van een 0-2 achterstand om met 23-25, 12-25, 25-23, 25-21, 15-9 te zegevieren in de Ismay van Wilgen Sporthal.

Het duel bezat zonder meer alle ingedrienten: spanning,

sensatie, lange rally’s, hosselplays. Getrouw vond vooral fijn dat

zijn ploeg terugveerde en afmaakte. “We moeten wel beter gaan

letten op de kleine fouten. Betekent dat er nog veel werk aan de

winkel is. Belangrijk zijn nu de punten en mijn jongens hebben niet

opgegeven”, aldus de Yelyco-coach.

Fernando Rigters van de opponent gaf toe dat het mentale

overwicht een rol heeft gespeeld. “Na de 2-0 voorsprong hadden mijn

spelers een attitude alsof we al hadden gewonnen. Daarna kwam de

klap”, onderstreepte de Yellow Birds-oefenmeester. “Yelyco is geen

beter team dan ons, ervaring heeft een rol gespeeld, maar er is

niets aan de hand.” Captain Keven Sporkslede zette het duel, dat

werd geleid door Saidah Loe Sack Sioe en Chantal Karsters, op

slot.

Vrouwen

Yelyco had ook bij de vrouwen succes door de Scholen

Volleybalvereniging (SVV) in straight sets (25-15, 25-16, 26-24)

heen te zenden. De winnaar stak zonder meer met kop en schouders

uit boven de tegenstander. De triomfator kreeg pas in de derde set

een beetje tegenstand, maar Janice Antonius en Zephania Sporkslede

maakten het duel af met respectievelijk een smash en ace.

“Ik heb met 3-0 gewonnen, maar ik ben bezig speelsters te vormen

om overal te kunnen spelen”, onthulde Getrouw. “Door

concentratieverlies leek het even alsof mijn speelsters de derde

set zouden laten liggen, maar ik ben blij dat ze het hebben

opgepakt.”

Claudius Straal liet weten dat hij de partij als oefengame

gebruikte. “De focus is gericht op het volgend jaar”, meende de

SVV-coach. “In de eerste set was het even voelen hoe we spelen,

maar de opstelling van de derde set was redelijk. Mijn speelsters

kwamen alleen in de war, omdat ze niet gewend zijn 1-5 te spelen”,

aldus Straal. Naduschka Straal en Chantal Karsters waren de

arbiters.







