Yellow Birds wint eindelijk van Yelyco

04/02/2022 23:51 – John Zaalman

Yellow Birds-aanvaller Anferney Schmeltz smasht de bal over de uitgestrekte armen van Yelyco’s Clyde Fr?ser (10). Foto: John Zaalman

PARAMARIBO – Yellow Birds heeft in de mannenhoofdklassecompetitie van de Surinaamse Volleybalbond eindelijk kunnen winnen van rivaal Yelyco. Na in de voorgaande twee ronden steeds het onderspit te hebben gedolven, werd vrijdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal in een enerverende ontmoeting met 25-18, 25-23, 25-15 gewonnen.

De zege is het resultaat van “het uitvoeren van opdrachten”, zegt Yellow Birds-coach Fernando Rigters. “Belangrijk was dat mijn spelers hun mentaal overwicht hebben behouden tegen Yelyco. Wij hebben vanavond in ieder geval bewezen dat we uit goed hout zijn gesneden.”

Tegenhanger Verdy Getrouw ligt niet wakker van het verlies. “Yellow Birds was op alle fronten beter en ik had dit verwacht. We hebben onze laatste wedstrijd bijna vier weken terug gespeeld en hadden dus geen wedstrijdritme. We hebben een wedstrijd verloren en geen leven. Niet nu moet je van ons winnen, maar in de play-off”, blufte de Yelyco-oefenmeester.

Ploegen spelen op 11 februari hun laatste partij in de algemene ronde tegen elkaar. Rigters over die ontmoeting: “We hebben vandaag onze basis verstevigd.” Getrouw ziet wel als zijn spelers uit dit verlies hebben geleerd. “De competitie is wel nog lang niet afgelopen.”

Boosdoener

Anferney Schmeltz was zonder meer een doorn in het oog van Yelyco. Hij scoorde zowel vanaf de serveerlijn als bij het net voor Yellow Birds en leverde ook een goede bijdrage in de verdediging. Goede bijval bij het net genoot hij van onder anderen Shemar Jameson en Joshua Dwarkasing. Teamgenoot Isaiah Mijr liet de sporthal halverwege de derde periode op haar grondvesten schudden na een onhoudbare kanjer. Hij stond er zelfs versteld van.

Keven Sporkslede, Zercinio Wilson, Marcel Krak en Adiante Akiemboto van Yelyco hadden duidelijk hun dag niet. Het wemelde verkeerde passes binnen het team, terwijl miscommunicatie ook enkele keren een rol speelde. Aanvallen werden daarnaast uit het veld gekogeld of in het net geslagen. Vladimir Playfair en Antonie Manhoef waren de arbiters.

Overige scores: U23-mannen: Yellow Birds – Delco 2-0 (25-22, 25-13): mannen eerste klasse (eindtoernooi): SVV – LO Bro’s 2-0 (25-11, 25-16).

