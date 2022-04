Yellow Birds stopt ongeslagen reeks Montjoly

24/04/2022 21:18

John Zaalman

Een spelmoment uit de partij tussen Montjoly (met rug naar camera) en Yellow Birds.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Yellow Birds heeft in de Volleybal Champions League een halt toegebracht aan de ongeslagen reeks van het Franse Montjoly. In de Maximin Noel hal in Saint-Laurent du Maroni werd zondagmiddag in vier sets (25-28, 25-21, 26-28, 25-20) gewonnen.

Yelyco en Livo kregen hun Franse tegenstanders, op de

marathonspeeldag, Sport Guyanais en Geldar respectievelijk met 3-1

(25-20, 25-27, 25-19, 25-21) en 3-0 (25-17, 25-23, 25-12) ten

onder. Livo verloor de golden set daarna met 28-26 van mede

play-off kandidaat Sport Guyanais en maakt daardoor

praktisch geen kans meer op de post-season.

Lekker gevoel

Yellow Birds is de enige Surinaamse ploeg, die alle Franse

opponenten op de knieen heeft gekregen. “Het voelt goed aan”, geeft

coach Fernando Rigters toe. “Het was wel even balen, want we hadden

deze met 3-0 kunnen pakken.” Hij had een moeilijkere wedstrijd

verwacht tegen Montjoly.

“Yelyco en Livo zijn onze moeilijkste tegenstanders geweest. Het

voordeel van Surinaamse clubs is dat wij een stuk sneller spelen en

daarop zijn de Fransen niet ingespeeld.” De Gele Vogels sluiten de

algemene ronde af als nummer een. “We zijn klaar voor de play-off”,

meent Rigters.

Yelyco-aanvaller Quincy Kruidenhof (links) blokt de inzet

van een speler van Sport Guyanais. FOTO: John

Zaalman

Rekening houden

Verdy Getrouw zit net als met zijn vrouwenteam ook met de mannen

in de post-season. “Het maakt voor mij niet uit welke ploeg we in

de play-off treffen”, onderstreept de Yelyco-baas. “Alleen moet de

leiding van Suriname rekening houden met Surinaamse teams en niet

constant de zijde van de Fransen kiezen.”

Getrouw hekelde vooral het feit dat Livo en Sport Guyanais op

programma eerst de golden set zouden spelen en de Surinaamse

kampioen het daarna tegen de Franse ploeg zou opnemen. “Het

programma is zaterdagavond door de Fransen veranderd zonder enige

afstemming”, aldus Getrouw.

Betere positie

Dennis Bruno geeft toe dat het verlies tegen Yelyco een bittere

nasmaak had. “Maar door de golden set van Livo te winnen, hebben

wij praktisch toch een betere positie”, vindt de Sport

Guyanais-captain. “Het was een harde strijd, maar het recht heeft

gezegevierd.”

De golden set werd gespeeld nadat de Franse arbiters de

Surinaamse ploeg de vorige maand hadden benadeeld. Livo liep toen

van het veld wat werd afgekeurd. Als strafmaatregel werd bepaald

dat het Surinaamse team de ‘speciale set’ met een 0-2 achterstand

begon.

Livo veerde sterk terug, maakte gelijk (7-7) en stond zelfs met

20-18 voor. Sport Guyanais maakte het, nadat de tegenstander

zichzelf middels fouten in de vingers sneed, uiteindelijk af. “We

hebben nu nog het onderling treffen tegen Montjoly en hoop op een

goed resultaat”, aldus Bruno.







