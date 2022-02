Yellow Birds blijft Livo de baas

24/02/2022 02:02

-

John Zaalman

Yellow Birds-aanvaller Jabez Pross (20) timmert de bal langs het tweemansblok van Orlando van Aaron (7) en Romario Susana van Livo.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yellow Birds heeft Livo ook in vierde tevens laatste onderlinge wedstrijd in de reguliere competitie een kopje kleiner gemaakt. De eenzijdige mannenhoofdklasse volleybalpartij in de Ismay van Wilgen Sporthal werd woensdagavond met 25-20, 25-15, 25-11 gewonnen. Het duel had vrijdagavond moeten worden gespeeld, maar werd toen vanwege het late tijdstip en de nog geldende lockdown afgeblazen.

Vanaf het beginsignaal van de arbiters Chantal Karsters en

Saidah Loe Sack Sioe was Yellow Birds dominant. “We hadden een

slechte wedstrijdvoorbereiding, maar ze hebben verrast”, loofde

coach Fernando Rigters zijn spelers. “Dit is een goede trigger voor

de play-off.” Belangrijk voor hem was dat hij al zijn spelers kon

inzetten en dat vooral de opdrachten werden uitgevoerd. Hun

prestatie noemde hij “buitengewoon goed”.

Bij Livo kwam zowel het positiespel als de pass niet tot zijn

recht. Lionel Nabibaks meende dat zijn jongens een slechte dag

hadden. “Ze hadden hun dag niet. Mijn captain (Dean Kasdi, …

red.) is de trekker, maar ook hij liet het afweten”,

analyseerde de Livo-oefenmeester. “Na de wedstrijd van zondag in

Champions League-verband in Frans-Guyana (Livo won met 3-0 van

Cosma, … red.) heb ik maandag te zwaar getraind. Dat

heeft zonder meer ook een rol gespeeld in onze slechte vertoning”,

trok hij het boetekleed aan.

Overige scores: U23-vrouwen: Yelyco –

SVV 2-0 (25-7, 25-15); vrouwenklasse

(eindtoernooi): Yelyco – SVV 3-0 (25-9, 25-10,

25-14).







