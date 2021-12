Yash Daryanani doet deur dicht voor Surinaamse Zwembond

20/12/2021 08:01

Yash Daryanani met zwemmer Irvin Hoost na een eerste training tijdens de 23ste Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen in Colombia. Foto: Terence Oosterwolde

Yash Daryanani wil nooit meer bondscoach van Suriname zijn. De coach is zo teleurgesteld dat hij de deur zelfs niet op een kiertje openlaat. “Nee! Ik ben niet bereid om weer bondscoach van Suriname te worden”, klinkt hij resoluut. “Ik heb mijn deel gedaan en heb geprobeerd. Ik wil het nu overlaten aan iemand anders die het misschien beter kan.”

Yash Daryanani heeft in het verleden diverse zwemselecties en zwemmers onder zich gehad, maar na de Olympische Spelen van dit jaar in Tokio besloot hij om uiteenlopende redenen een stap terug te doen. De bestuurlijke twist bij de Surinaamse Zwembond (SZB) heeft ook een rol gespeeld. Clyde Ford werd na amper twee maanden als voorzitter afgezet, waarna de leiding tijdelijk werd overgenomen door Maureen Benschop-Abel.

Tot een oplossing kwam het niet, want over en weer werden met verwijten geslingerd. Er werd zelfs een stap naar de rechter gemaakt, terwijl ook de Internationale Zwemfederatie (Fina) zich ermee ging bemoeien. Uiteindelijk gaf de mondiale overkoepeling het Surinaams Olympisch Comit? (SOC) volmacht een oplossing in het geschil te brengen. Benschop-Abel werd daarna als rechtmatige voorzitter aangewezen. Daryanani wil zijn mening niet geven over de bestuurstwist. “Ik kan niet in details treden, omdat ik als coach niet veel weet”, verschoont hij zich.

Teleurstellingen

Maar er speelde meer. Teleurgesteld onthult hij dat hij in de afgelopen twintig jaar als zwemcoach veel heeft meegemaakt. “Zelfs racisme”, laat hij zich ontvallen, zonder daarop te diep in te gaan. “Er is meerdere malen gezegd dat een Hindostaan geen topcoach kan worden, maar ik heb het tegendeel bewezen”, is het enige dat hij kwijt wil. Daryanani is in India geboren, maar al jaren woonachtig in Suriname.

Een ander bezwaar van hem is dat hij een aantal keren heeft gesolliciteerd bij het toenmalige ministerie van Sport- en Jeugdzaken, maar dat er nooit afdoend is gereageerd. “Ik heb een gesprek gehad en daarna een telefoontje gekregen. Er is mij toen gezegd dat er voorlopig niets gedaan kan worden vanwege de situatie bij de zwembond.” De coach vindt het erg dat hij in Suriname niet de kans heeft gekregen om te doen waarin hij zin had.

Tijd om nu daarover te tobben, heeft hij in elk geval niet. Daryanani zit met de nationale selectie van Cura?ao in Abu Dhabi voor de wereldkampioenschappen. Halverwege het toernooi waren de eerste successen er al. “Wij braken tot nu toe personal bests, leeftijd- en nationale records van Cura?ao.” Onder meer sneuvelde het veertig jaar oude record op de 400 meter persoonlijke wisselslag (Samantha van Vuure 5:13,42) en de zeven jaar oude tijd op de 100 meter rugslag (Mekhayl Engel 57,98) en 100 meter vlinderslag (Seggino Bernardina 54,45).

Dat hij in het buitenland de kans krijgt, is hem niet vreemd. “Ik heb meer dan negenduizend Amerikaanse dollar aan mijn studie en bepaalde uitzendingen besteed. Dat is nu mijn voordeel, omdat teams uit verschillende landen interesse hebben in mijn expertise.” De coach wijst erop dat hij sinds 2013 zwemmers uit Saint Lucia, Grenada, Frans-Guyana, Tunesi?, Mexico, Venezuela heeft gecoacht. Ook heb ik verschillende clinics en zwemkampen verzorgd.”

Functies

Ondanks zijn harde standpunt over de SZB, zal Daryanani individuele, Surinaamse zwemmers niet aan hun lot overlaten. Hij zal hen helpen wanneer ze op zoek zijn naar buitenlandse scholen of zwemteams, “omdat ik scout voor een Amerikaanse priv?school”. Verder is hij voorzitter van de coachescommissie van Pan Am Aquatics. “Mijn voornaamste taak hierbij is om zwemmen en zwemmers binnen de regio te ontwikkelen. En als ik op een internationaal event ben en Suriname heeft ondersteuning nodig om zwemmers te helpen, zal ik het dan wel doen. Maar de deur op een kiertje openlaten om weer eens bondscoach van Suriname te worden? The door is totally closed!” benadrukt hij ten overvloede.

Daryanani prijst zich gelukkig dat in het buitenland zijn kwaliteiten zijn opgevallen. “Ik word sinds 2018 erkend door de Fina en in 2019 werd ik voorzitter van de Pan Am Aquatic (toen UANA). Vanaf 2013 krijg ik uitnodigingen uit het buitenland om zwemmers te coachen.” In Suriname zal hij zich slechts focussen op de zwemmers van Oase. “Oase blijft altijd mijn club. Ik ben sinds 2011 ??n van de coaches en heb een heel goede samenwerking met mijn collega’s, de zwemmers en hun ouders. Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat ik gegroeid ben als coach binnen Oase.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina