Worstelaars geven alles tijdens warming-up toernooi

07/03/2022 00:00

-

Ricky Wirjosentono





PARAMARIBO –

Bij aanvang van het warming-uptoernooi van de Surinaamse Worstel Federatie (SWF) is door de ondervoorzitter, Samuel Mehaijan, aangegeven om het zo rustig en vriendelijk mogelijk tegen elkaar op te nemen. Van de zeventig geregistreerde worstelaars hebben allen hun uiterste best gedaan en alles gegeven op de mat in het sportcomplex Kwatta. Actie, blessures, kneuzing, verrassingen, comebacks en verzwikking waren de ingredienten van de dag.

Volgens Nowieldath Khedoe, trainer van worstelvereniging

Shuriken uit Nickerie, waren al zijn worstelaars gebrand om geen

enkel punt voor hun tegenstander te laten. “Al was het een

warming-up toernooi. Mijn worstelaars hebben tijdens die twee jaren

Covid-opstopping continu getraind. Ze hebben nooit een moment stil

gestaan. Ik heb ze voorgehouden om ten aller tijden voorbereid te

zijn”, vertelt Khedoe.

Volgens ondervoorzitter Mehaijan van de SWF was de sport

helemaal ‘dood’. Het is een contactsport en de worstelaars mochten

helemaal niet aan elkaar gaan. “Ze konden wel bodytraining doen

door gewichten op te tillen enkele keren in de week. Een beetje

techniek voor zichzelf.”

Mehaijan beschrijft zijn gevoel voor de sport, dat na twee jaren

weer opleeft, als ‘blij’. “Het doet ons heel goed. Wij hebben een

algemeen ledenvergadering gehouden met de lidverenigingen en er is

unaniem besloten om weer de draad op te pakken. Toen wij groenlicht

kregen om te beginnen, hebben we een jaarprogramma uitgezet en het

warming-up toernooi was in planning. De verenigingen hadden drie

weken de tijd gehad om hun worstelaars voor te bereiden.”

De SWF heeft geen kaarten kunnen verkopen en geen reclame

gemaakt vanwege het feit dat publiek niet is toegestaan. “Wat je

hier ziet zijn de mensen van de worstelverenigingen met hun

kinderen en besturen van de zes verenigingen”, zegt Mehaijan. Hij

somt op Jaihind Nickerie, Keseri, Shuriken, wv Commewijne, wv

Meerzorg en wv Tatami. De SWF blikt terug op een geslaagde dag. Het

eerst volgend toernooi is 26 maart in het district Nickerie. Dan

wordt er een beachworsteltoernooi georganiseerd.

Uitslagen:

Klasse

Kampioen

Semikampioen

–125kg

Marciano Tsang

Emilio Tomopawiro

–75kg

Micha Willems

Ghanshaam Ramcharan

–65kg

Stephan Brunings

Phillip Lau

–75kg (17jr) Jasveer

Mangalie

Nikiel Autar

–55kg (15jr) Jamil

Tomopawiro

Rifash Mohamed

–55kg (13jr) Maro

Wirjadi

Wiradj Sahai

–45kg (13jr) Daniel

Marinissen

Irshan Jagessar

Dames

Tushana Surdjbalsingh

Sadhna Moenilal







