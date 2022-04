Workshop para badminton op Barbados

27/04/2022 16:08

-

Ricky Wirjosentono

Randy Giskus (l), Sharon Kortzorg, Gladys Trustfull en Thomas Eduards (r) participeren op Barbados in workshops over para badminton.

Foto: SBB



PARAMARIBO –

Een Surinaams team is momenteel op Barbados om vier workshops para badminton (voor spelers met een fysieke beperking) bij te wonen. Volgens Gladys Trustfull, penningmeester van de Surinaamse Badmintonbond (SBB), gaat de eerste over de ontwikkeling van de spelers, de tweede is voor coaches, daarna volgt een voor de nationale administratie en tenslotte een Level 1-classifier. “Het wordt een intensieve periode, maar wij zijn er om te leren. Het is iets nieuw”, houdt Trustfull de Ware Tijd voor vanuit Bridgetown.

De workshops, die op 24 april begonnen en donderdag aflopen,

worden georganiseerd door de Badminton Wereldfederatie (BWF) in

samenwerking met het Internationaal Paralympisch Comite (IPC).

Trustfull is afgereisd met Randy Giskus, die het gedeelte van de

coaches voor para badminton zal volgen, Sharon Kortzorg

(administratie) en de twaalfjarige Thomas Eduards, een sporter met

een beperking.

Trustfull zegt dat de eerste sessie van maandag een interactieve

was met groepsopdrachten, waarbij de organisatiestructuur van para

badminton werd behandeld. “De handvaten voor wat nodig is om een

toernooi te organiseren hebben we meegekregen. We hebben de

opdracht gehad om een SWOT-analyse te maken over de sport in eigen

land. Ook moesten we korte, middellange en langetermijndoelen

opstellen.”

Bij de workshop voor de coaches is gekeken naar de vaardigheden

die nodig zijn om een sporter te begeleiden. Giskus zegt dat,

hoewel hij niet veel weet over para badminton, het vrij interessant

is. “Wij hebben rolstoel 1 en 2-classificaties behandeld. De

presentatie was meer theoretisch. Daarna werden we het veld

opgestuurd om het praktisch uit te voeren.” Alle coaches moesten

daarbij in een rolstoel plaatsnemen en spelen. “Het was een zware

taak”, kijkt Giskus terug op die ervaring. De workshop is

afgesloten met een korte sessie over het verbeteren en improviseren

van de training.

De coaches konden zich verplaatsen in de situatie van para

badminton-deelnemers, omdat ze in een rolstoel de sport moesten

beoefenen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina