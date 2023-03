Workshop pa educa alumnonan na Aruba con pa defende nan mes contra abusonan sexual y violacion

The content originally appeared on: Diario

Proyecto nobo pa scolnan y hasta kleuterschool

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta na e establecimento nobo di Bario Society na Piedra Plat, e miembronan di Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz (MVTBV) a anuncia e comiendo di un proyecto piloto titula ‘Love & Protect Yourself’, cu den corto ta encera defensa di mucha muhernan di 10 aña pariba contra abuso sexual y violacion.

Presidente di MVTBV, e conocido activista y protector di esnan vulnerable, e dama Lisette Gomes a indica cu nan ta contento di ta trece un bunita proyecto pa comunidad di Aruba.

E ta algo cu ta wordo agrega na tur e proyectonan social cu Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz ta conoci pe. Nan enfoque principal ta e tema di Abuso Sexual di mucha, cu ta algo cu keto bay ta sigui di ta preocupante. Nan te dirigiendo nan mes hopi awor riba e parti preventivo.

Algun luna pasa, e Fundacion a haci un bishita na Curaçao y a firma aya un acuerdo cu ‘Fundashon Bos di Hubentut’ y esaki ta uno cu a habri porta y caminda grandemente pa nan di Aruba, mirando e hecho cu nan tambe na Curaçao ta enfoca riba e parti preventivo.

Parti di e acuerdo aki ta encera, cu nan lo bay ta ofreciendo pronto algo special, principalmente pa mayornan di alumnonan cu ta bayendo Maria College MAVO na Oranjestad pa duna nan cooperacion. Esaki ta un proyecto piloto, cu ta encera un workshop unico y informativo. Di e forma ey lo por yuda tur e 245 alumnonan femenino di e scol aki, por registra y tuma e workshop sumamente valioso aki.

E workshop aki ta cay bao di e proyecto di ‘Love & Protect Yourself’, y ta basicamente duna cada cursista haya sa con pa traha riba nan autoestima, empoderamento, amor propio, y defensa personal.

Segun Lisette Gomes, e workshop aki lo mustra tur mucha muher di entre 10 y 18 aña cu haya nan mes den un situacion di abuso sexual of violacion, nan ta bay siña con pa defende nan mes, no djis fisicamente pero tambe emocionalmente. Pa esaki, di antemano Fundacion MVTBV ta gradici Cede Aruba cu a coopera pa cu e proyecto aki, pa asina e por bira posible.

Workshop otro siman: Segun Gomes a indica, e prome workshop aki dirigi na e alumnonan femenino di Maria College MAVO lo cuminza otro siman caba.

El a bisa cu e delegacion di Curaçao cu ta bin pa duna esaki, ta yegando Aruba pa haci esaki. Nan lo bay ta dunando tambe e boluntarionan na Aruba e training, pa asina e hendenan local aki mes lo por sigui duna e workshop aki den futuro.

Segun Gomes, e enfoque di prevencion lo por yuda reduci e cantidad di casonan di abuso sexual cometi riba muchanan.

E acuerdo firma cu Fundashon Bos di Hubentut ta encera cu nan lo traspasa tur nan proyectonan valioso y reconoci, pa Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz, unda tin di djis cambi’e den e Papiamento di Aruba y asina nan tin material valioso cu nan por hasta presenta pa muchanan di Aruba.

Muchanan di Kleuter tambe: “Esaki no ta keda solamente na e muchanan di edad aki,” Gomes a indica. El a splica cu e mesun siman venidero nan lo ricibi un training di e team di Curaçao cu na e isla ey tabata drenta scolnan pa hopi aña caba. Esey nifica cu pronto e Fundacion local aki mes lo por cuminza duna e informacion preventivo na muchanan di Kleuterschool caba.

“Corda bon, Abuso Sexual no ta diferencia di edad, nos a haya casonan di baby cu no tin ni sikiera 1 aña di edad, pues mi ta kere cu nos mester cuminza focus for di edad trempan,” Lisette Gomes a enfatiza.

Buscando hende pa yuda muchanan: E proyecto Love & Protect Yourself ta uno cu Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz ta considera como ‘bunita’, cu ta pa muchanan di Kleuter di 4, 5, y 6 aña, y despues lo sigui pa e parti di Scol Basico pa cera e ‘gap’ cu nan ta traha riba e parti preventivo for di trempan te na un edad grandi.

Pesey nan ta haci un suplica na tur persona, principalmente docentenan cu ta pensionado (of trahador social, of cualkier interesa) y cu kier tuma e training aki, y compromete cu e fundacion pa asina por drenta scolnan, por comunica cu nan na 562-9820.

E training lo consisti di 5 dia, cu duracion di 4 ora cada uno, y lo bo wordo certifica na final door di e expertonan cu lo bin di Curaçao pa haci esey. Fundacion MVTBV tin espacio pa 10 hende mas pa sigui e training aki, y ta cuminza Dialuna dia 27 di Maart 2023 y ta finaliza dia 31 di Maart 2023.

Comerciantenan cu kier yuda sostene e proyecto nobo aki di Love & Protect Yourself tambe por comunica cu Fundacion na mesun number. Pasobra e lo bay bira uno di peso grandi pa Aruba, unda e muchanan lo bay bira individuonan cu lo bay haya e poder pa dicidi kico ta pasa cu nan bida, y no laga otro bin y abusa y kibra nan bida, destrui nan hubentud, y ora cu nan bira grandi nan lo no por funciona debi na abuso sexual cu nan a bira victima di dje.