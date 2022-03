Wordt de Kleine Droge tijd dit jaar overgeslagen?

04/03/2022 20:05

Arjen Stikvoort

Tot eind maart kan er in de klein droge tijd nog flink wateroverlast zijn veroorzaakt door het fenomeen La Nina.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Het is een fikse korting op het aantal droge dagen tijdens de korte droge tijd waarin we nu zitten,” zegt meteoroloog Roel Oehlers. Het aantal dagen met regen is in deze kleine droge tijd veel meer. Dat zal waarschijnlijk zo blijven tot eind maart, wanneer de kleine droge tijd ten einde komt, veronderstelt de weerkundige.

De oorzaak dat er meer regen valt dan normaal is te wijten aan

het verschijnsel La Nina. Deze voltrekt zich in de

Stille Oceaan en heeft te maken met lagere zeewatertemperaturen in

het oostelijk deel van de Stille Oceaan.

“Er bestaat een bepaald verband tussen een meer dan normaal nat

seizoen voor het noordoostelijk deel van Zuid-Amerika en La

Nina. Tijdens de La Nina-jaren komt de

kleine droge tijd in Suriname weg te vallen of komt onderdruk te

staan, terwijl de hoeveelheid ontvangen neerslag nagenoeg hetzelfde

blijft.”verklaart Oehlers.

Verschijnselen als wateroverlast versterkt door La

Nina zullen daarmee op grote schaal terugkeren. Ook

zijn door het veranderde klimaat overstromingen niet uitgesloten,

zegt Oehlers. De meteoroloog hoopt dat de overheid en haar burgers

hun maatregelen treffen voor de eventuele calamiteiten die

veroorzaakt worden door het weer.

“Bewoners van het binnenland zullen bewust gemaakt moeten worden

dat bouwen van hutten liever op hoge poten moet. Het hebben van een

korjaal of een halve vat, vooral in het binnenland is geen

overbodige luxe, in geval bewoners midden in de nacht worden

overvallen door overstromingen”, aldus Oehlers.







