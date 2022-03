Woningbouwproject CLO, steeds langer wordende klucht

14/03/2022 08:01

“Twintig jaar terug, bij de start van zijn woningbouwplannen, heb ik hem geadviseerd alles uit te besteden aan een particulier kantoor. Nu worden andere bestuursleden en ik er met de haren bijgesleept in een situatie waar wij geen bemoeienis mee hebben.” Zo reageert Mike Miskin op het feit dat hij en anderen door een benadeelde voor de rechter zijn gedaagd in verband met het woningbouwproject van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), nadat de vrouw geen genoegdoening kreeg bij trekker Ronald Hooghart. De zaak diende vorige maandag.

Het project waarbij leden van de CLO in 2014 een woning konden

kopen, wordt al jaren geteisterd door problemen tussen kopers en

Hooghart. Uit de processtukken van de eiser, Deborah Tjin, blijkt

de gordiaanse knoop tot welke het project aan de Esperanceweg in

district Wanica, is verworden. Tjin vertelde de rechter dat ze zich

in 2014 bij de CLO meldde naar aanleiding van berichtgeving over de

bouw van de woningen. Er werd met Hooghart de afspraak gemaakt dat

een woning op een uitgekozen terrein zou worden opgezet en bij het

voldoen van de koopsom het terrein op haar naam zou worden

overgeschreven. De vrouw betaalde in december 2014 een voorschot

van SRD 5.000 en de woning zou in zes maanden worden opgeleverd.

Zes maanden werden drie jaar. Immers, zij kreeg de sleutels pas in

2017.

Geen overschrijving

Maar daarmee was de kous niet af. Nu kijkt Tjin tegen het feit

aan dat het terrein niet op haar naam kan worden overgeschreven. Ze

vertelde de rechter dat zij van het kastje naar de muur wordt

gestuurd en dat de notaris niet tot overschrijving kan overgaan,

omdat de CLO hiertoe geen opdracht heeft gegeven.

Naar de Ware Tijd uit andere bronnen verneemt, kampen

meerdere mensen met dit probleem. Zij die door middel van

financiering via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) een terrein

hebben gekocht, worden nu door de bank aangemaand te betalen.

Echter, de mensen zijn dat niet van plan, wetende dat straks de

overdracht een probleem gaat vormen.

Naar verluidt zit het probleem erin dat Hooghart nooit een

verkavelingsvergunning kreeg. Hierdoor is het verkavelde terrein

niet bekend bij het MI-Glis en kan ook geen sprake zijn van

deelpercelen. De realiteit is dat hierdoor niemand zijn gekochte

terrein op naam kan overschrijven.

Stichtingen

Wat ook kwaad bloed zet, is dat Tjin in juni vorig jaar de CLO

een brief schreef waarin de vakorganisatie werd aangemaand over te

gaan tot overdracht, maar in reactie een schrijven terugkreeg van

de stichting Bouwfonds Surimaribo, getekend door voorzitter

Hooghart. Overigens, hij schrijft dat de vrouw onwaarheden

verkondigt en dat zij geen woning heeft gekocht bij de CLO, maar

bij de stichting Bouwfonds Surimaribo. Dit wordt ten stelligste

ontkend door Tjin, die het vreemd vindt dat wanneer zij de CLO

aanschrijft, zij antwoord krijgt van de Bouwfonds Surimaribo.

Overigens, uit de processtukken blijkt dat de vrouw bij de

Landbouwbank stortingen heeft verricht bij een andere stichting die

wordt voorgezeten door Hooghart, namelijk de stichting Ontwikkeling

Productieve Projecten. Naar verluidt zijn beide stichtingen ooit

opgezet door de CLO.

Ondertussen is het project al geruime tijd onderwerp van

gerechtelijke en politionele onderzoeken. Eerder, in 2011, had een

andere koopster zich tot de procureur-generaal gewend met het

verzoek tot een fraudeonderzoek, aangezien ook zij zich beetgenomen

voelt. Deze vrouw, die via de SPSB aflost, beklaagt zich er ook

over dat het terrein maar niet op haar naam kan worden

overgeschreven en beschuldigt Hooghart van fraude.

In februari vorig jaar had rechter-commissaris (rc) Ingrid

Latchitaran zich persoonlijk georienteerd op het project, naar

aanleiding van het onderzoek tegen SPSB-directeur Ginmardo

Kromosoeto over mogelijke malversaties bij de SPSB. De rc was toen

vergezeld van politiefunctionarissen en ambtenaren van de Centrale

Landsaccountantsdienst (Clad). Om het project op te zetten had

Hooghart een aanzienlijk bedrag geleend bij de SPSB.

