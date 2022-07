Women’s Club of Aruba lo honra e miho graduadonan di Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diamars dia 12 di juli benidero ta e gran dia pa esnan cu a sobresali den nan estudio pa aña escolar 2021-2022.

Riba e dia aki Comision di Student Awards di Women’s Club of Aruba lo honra e miho graduado di VWO; HAVO; ISA; IBERO American High School; MAVO; Colegio EPI (4 unit); EPB (3 niveau); SPO; HAVO di Anochi (Avond HAVO) y MAVO di Anochi (Avond MAVO).

E dia tan spera aki ta hopi importante p’e graduadonan, ya cu lo honra nan pa a traha duro cu hopi esfuerzo y dedicacion pa nan estudio durante un temporada di hopi reto.

Comision di Student Awards ta haci un apelacion na directiva di tur e scolnan ariba menciona pa manda resultado di e miho graduado di e prome periodo (Tijdvak 1) mas pronto cu ta posibel pa nos por caba cu tur e preparacionnan necesario.

Si acaso directiva di scol no a haya nos carta via e-mail of pa cualkier otro informacion por tuma contacto libremente cu Marva Solagnier: 5933076 (resultado y evaluacion), Mary Droogh: 5948356 (asunto di graduadonan) of chairman Milagros Posner: 7332020 (asuntonan general).

Alabes Women’s Club of Aruba kier a haci uzo di e oportunidad aki pa felicita di curason tur studiante cu a pasa un of otro examen cu exito. Pabien!