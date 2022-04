WK-droom Zachari Zeegelaar nog steeds levend

02/04/2022 20:52

Stan Herewood

Zachari Zeegelaar (r) is de afgelopen periode steeds vaker te zien tijdens mondiale wedstrijden. De Surinaamse assistent-scheidsrechter is nog steeds in de race voor een plek op het WK in Qatar.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Enrico Wijngaarde heeft de eindstreep nipt niet gehaald, maar wat hij als legacy heeft nagelaten is niet te evenaren”, zegt Zachari Zeegelaar, Fifa-scheidsrechter van Suriname. “Hij heeft de deuren voor Surinamers opengegooid en met zijn uitmuntende prestaties in de regio de weg geplaveid voor zijn nakomelingen.” Zeegelaar droomt nog steeds over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar (21 november-18 december). Met dit verlangen gaat hij hand in hand met Mijensa Rensch, die in de race is voor het vrouwen WK 2023 in Australie.

Zeegelaar is pas terug van een succesvolle missie in de regio.

Hij was zondag assistent-scheidsrechter tijdens de

WK-kwalificatiewedstrijd tussen Verenigde Staten en Panama (5-1).

Een indrukwekkende schare Amerikaanse fans heeft als ruggengraat

gestaan achter haar nationale team en als ‘twaalfde man’ mentaal

meegestreden om de must-win wedstrijd tegen Panama tot een glorieus

einde te brengen.

Zeegelaar was onder de indruk van de ondersteuning van het

thuisfront. “Het was niet slechts kraken wanneer zij in de aanval

waren, maar onophoudelijk, onvermoeid en in koor aanvuren”, deelt

hij de ervaring. “Het stadion veranderde in een heksenketel, de

fans zijn aangejaagd”, beschrijft hij de geestdrift onder de

duizendkoppige menigte in het Orlando City Stadium.

Jezelf bewijzen

De spanning was te snijden, de entourage was je van het en

natuurlijk stonden er enorme belangen op het spel. “Neen!”, klinkt

Zeegelaar resoluut wanneer hem wordt gevraagd of hij onder druk

stond. “Ik heb mij normaal voorbereid en steunde op mijn kennis,

koelbloedigheid en verantwoordelijkheidsgevoel die ik bij welke

wedstrijd dan ook in acht neem.”

Hij ontkent niet dat hij “extra alert” was om geen fouten te

maken. “Want per slot van rekening moet je jezelf bewijzen. Je moet

je visitekaartje afgeven bij de beoordelaar, aantonen dat je in

staat ben de toets der kritiek te doorstaan wanneer het aankomt op

een wedstrijd met zoveel druk.”

Zeegelaar onthult dat er van zijn kant twee gevallen waren die

op buitenspel leken, maar geen buitenspel waren. “Na de wedstrijd

kijk je samen met de man die je beoordeelt die het goede nieuws

bekendmaakt dat je het goed hebt gedaan”, klinkt hij trots.

Voor de komende periode heeft de Surinamer nog de Concacaf

Nations League en de halve finale of finale van de Concacaf

Champions League op schema. Volgens hem is het daarna wachten tot

augustus wanneer bekend moet zijn welke arbiters naar Qatar gaan.

“Voor mij een spannende wachttijd, vooral nu ik zo dichtbij ben

gekomen. Zoveel mensen zien mij reeds in Qatar, maar God heeft het

eerste en laatste woord.”

Groter plaatje

Op de vraag of het optreden van een Fifa-arbiter een vette

boterham oplevert, antwoordt Zeegelaar ontkennend. Volgens hem

zitten arbiters in grote competities in de wereld niet te wachten

op fluitbeurten van de Fifa, want die leveren veel minder op. “In

de lokale competities verdien je veel meer. Ze doen het wel voor

hun cv en kunnen daarop een beroep doen wanneer zij solliciteren

bij een club of nationale bond als scheidsrechter of

instructeur.”

Zeegelaar ontkent niet dat er als arbiter deuren opengaan. “Maar

ik denk niet dat je er in Suriname een gezin mee kunt onderhouden.

Bij de districtsbonden kon je vroeger wat meer toespijs op je brood

doen, maar om een auto mee te kopen was uitgesloten.”

Overigens maakt hij direct duidelijk dat de financiele kant van

de zaak niet alles voor hem is. “Natuurlijk wil je iets verdienen

voor de arbeid die je verricht, maar je moet kijken naar het groter

plaatje. Daarmee bedoel ik dat ik een wedstrijd in Orlando heb

gefloten, maar onder andere omstandigheden zou ik niet eens ernaar

toe kunnen gaan uit eigen zak. Je moet de kwestie dus van twee

kanten bekijken: je leert mensen kennen, je reis wordt compleet

verzorgd en in het groter plaatje zit ook het sociaal contact.”







