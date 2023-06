Wit Gele Kruis a wordo confronta cu casnan cu no tin ni airco ni fan pa nos grandinan

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Director di Wit Gele Kruis, Gino Goeloe a indica cu un djis pa e muchanan ta bay tin e temporada di vakantie unda cu e muchanan ta bay participa den diferente ‘kamp’. Algun di e ‘kamp’ ta den aire liber, banda di lama.

El a haci un recomendacion pa tur mucha cana cu nan boter di awa. Esaki ta hopi importante pa e muchanan bebe awa regularmente y no ‘soft drink’ of

jus, pero awa.

E muchanan tambe mester uza ‘sun block’ na cara, na man. Preferibel si ta bay den solo pa bisti un flanel contra solo, pechi y bril di solo pa cuida bo wowonan, Goeloe a señala.

Tambe ta recomendabel pa e muchanan bao di 6 aña, pa mayornan semper ta cu nan pa supervisa nan banda di lama ya cu e muchanan den un frega di wowo nan ta bay lama y si nan no ta supervisa e consecuencia por ta grave, a remarca.

E director di WGK a sigui bisa cu pa e grandinan, e temporada aki di horcan y prome cu esaki caba a experencia hopi calor. Pesey ta importante pa nos grandinan no cushina den orario di merdia. Haci’e parti mainta tempran of parti atardi of anochi. Haci cas limpi no den orario di 11 am pa 4 of 5’or. Mainta tempran of parti anochi.

Mester tene cuenta tambe cu nan camber si tin airco of si tin fan. A wordo confronta cu tin casnan cu no tin ni airco ni fan pa nos grandinan. A pidi pa e yiunan of familiarnan cumpra fan pa nos grandinan pasobra e calor ta hisa e presion y pesey ta duna guia tambe na cas, a enfatisa.

Pa e adultonan cu kier cana of haci deporte, mainta tempran of parti atardi. Bebe bo awa. Un liter y mey pa dia. Siete glas. Si no ta bebe awa bo por deshidrata y esey ta pone cu por bay den un sorto di ‘shock’, cay flauw y e cosnan aki ta pasa door di e calor intenso cu tin, Gino Goeloe a bisa.