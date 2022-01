Wisselvallige handhaving feestverbod Covid-19

03/01/2022 10:11 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Ondanks de aankondiging van de ministers Kenneth Amoksi en Albert Ramdin dat zonder aanziens des persoon zal worden opgetreden bij overtreding van het Covid-19-feestverbod, bleek dat de afgelopen dagen niet het geval. In de samenleving heeft intussen de mening postgevat dat de autoriteiten bij de handhaving met twee maten meten.

Ook doen steeds meer hardnekkige geluiden de ronde dat organisatoren van feesten en evenementen waar meer mensen worden toegelaten dan het bij het samenscholingsverbod, bedragen van tussen de SRD 5000 en 10.000 betalen zodat handhavers, waaronder de politie, niet ingrijpen. Een veel gehoorde klacht van burgers die illegale feesten en bijeenkomstn melden, is dat politiebureaus aangeven niet over transport te beschikken om uit te rukken of dat ze onderbemand zijn.

Minister Amoksi zegt dat er wel opgetreden wordt wanneer zaken door de samenleving gemeld worden. Op verschillende plaatsen is ingegrepen zegt de bewindsman en zijn evenementen die in volle gang waren, onmiddellijk stopgezet. Hij geeft aan dat in het voormalige Flamboyant Park een show werd stopgezet. “De mensen zijn van de plaats verwijderd en er werd een boete voor de organisator uitgeschreven. De Licaniastraat is aangedaan en de mensen die bezig waren bier te nuttigen van de plaats verwijderd”, aldus de bewindsman.

Straatfeest Ramgoelamweg

Ook aan de Hendrikstraat, waar een huisfeest gaande was, is opgetreden. De organisator kreeg een bestuurlijke boete van SRD 10.000. Aan de Fajadjanstraat werd een streetparty gestopt, kregen de “eigenaar en soundman” beide een boete en werd de menigte van de plaats verwijderd. Hetzelfde gebeurde bij een straatfeest in de omgeving Ramgoelamweg alsook bij Inter City te Pontbuiten. Bij Inter City werd behalve dat de menigte is verwijderd van de plek ook controle uitgevoerd op aanwezige voertuigen.

“Daar werden er acht mensen procesverbaal aangezegd voor het rijden zonder rijbewijs. Alle voertuigen werden weggesleept”, zegt minister Amoksi. Hij stelt verder dat er ook bij zwemclub Witte Lotus aan de Marowijnestraat een feest gaande was. Amoksi: “De feestvierenden werden van de plaats verwijderd. De organisator werd nergens aangetroffen”. Bij Tipsy Bar in dezelfde straat werd een aantal personen beboet. De minister zegt dat zora er een melding bij de autoriteiten binnenkomst de politie naar de plek wordt gedirigeerd. Hij voegt eraan toe dat naast de Stootgroep die bij overtreding van de Covid-19-maatrgelen wordt ingezet ook de verschillende politieressorten een verantwoordelijkheid hebben om op te treden.

Amoksi stelt verder dat wanneer klachten over steekpenningen die politieagenten aanmenen binnenkomen deze onderzocht zullen worden. Van verschillende bronnen wordt vernomen dat in verband met de jaarwisseling op verschillende plekken in onder andere de districten Para, Brokopondo en andere delen van het binnenland feesten met grote groepen personen zijn gehouden. Op geen van die plekken hebben de autoriteiten ingegrepen. Ook in Moengo waar zondag een groot feest mt enkele honderden aanwezig is gehouden zou naar verluidt niet zijn ingegrepen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina