Wisse en Atomang ambassadeurs Sportsmax

“Dit is een heel goede samenwerking en het betekent heel veel voor mij dat een groot telecombedrijf potentie is me ziet.” Donovan Wisse werd samen met Andy Atomang officieel gepresenteerd als brand ambassador van SportsMax, de sport-streamingdienst van Digicel, die in het Caribisch Gebied een rijk aanbod voorschotelt aan live wedstrijden, highlights en documentaires.