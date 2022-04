Winston Adaba leert Afrika banamba dansen

05/04/2022 22:01

Steven Seedo

Winston Adaba(staand tweede van rechts) met dansers van Ivoorkust.

Foto: privecollectie Winston Adaba



PARAMARIBO –

De Surinaamse danser en choreograaf Winston Adaba heeft de Banamba dansstijl aan dansers in Ivoorkust geleerd. Hij was voor een week op werkbezoek in het Afrikaanse land. Het bezoek was in het kader van een uitwisselingsproject tussen de organisaties Untold Empowerment van Nederland, Karismatik van Ivoorkust en de dansschool Be Your Own Hero van Suriname.

“Ik voel me zeer vereerd om Suriname weer op zo’n manier uit te

dragen en fantastisch was het samen met de afrikaanse dansers te

dansen”, vertelt hij. ‘Het was helemaal niet moeilijk om hen die

dans te leren. Ze zijn professionele dansers en kennen de kneepjes

van het vak vandaar.”

Hem is opgevallen dat de dansers van Ivoorkust qua dans op een

ander niveau zijn. “Tijdens het bezoek van 28 maart tot 5

april was er naast dansworkshops ook een historische tour ter

kennisverbreding op het gebied van kunst en cultuur. Het was mijn

eerste keer in Afrika en was onvergetelijk te noemen”, vult Adaba

aan.

De danser/choreograaf zegt dat hij als danser nu actiever is

omdat hij afgestudeerd is en meer tijd kan besteden aan zijn

danscarriere. Adaba is dansdocent bij de populaire dansgroep The

Myztikalz en bij dansschool Be Your Own Hero waarvan hij de

medeoprichter is. Daarnaast heeft hij een eigen dansgroep ‘Afriki”

waarvoor hij alleen Afro-Surinaamse danslessen

verzorgd.

Be Your Own Hero heeft met de organisatie Untold van Nederland

al zes jaar een goede samenwerking waarbij er elk jaar (m.u.v. de

covidjaren) een uitwisseling is op het gebied van art en kunst.

Adaba: “Dus die band wordt alleen maar sterker en sterker en zo

kunnen wij ook meer studenten de kans geven om wat erbij te leren

en op die manier hun land op internationaal niveau te

vertegenwoordigen.”

Het dansen in Suriname raakte volgens hem door de

Covid-19-pandemie een beetje verwaarloosd, maar wordt weer

opgepakt. “Nu wij met zijn allen werken aan het nieuwe normaal zijn

wij als de dansleiders alles zo een beetje weer gaan aanpakken om

het dansen in leven te houden. We doen er alles aan om de mensen in

het bijzonder onze jongeren weer positief bezig te gaan houden door

middel van bewegen/dans.”

Adaba begon op zijn negende in 2004 samen met andere jongeren

van zijn buurt met dansen bij The Myztikalz. Ze opereerden onder

naam ‘The new generation of the Myztikalzzz’.

Jeugdparlementarier

Winston Adaba die in 2017 gekozen werd als Jeugdparlementarier

blikt terug op een leerrijke periode. “Ik heb heel veel geleerd op

het gebied van social zijn en jeugdparticipatie. Hij heeft sinds

februari 2017 ook een eigen kledinglijn, genaamd

‘Papichulo’. Dat is de roepnaam die hij heeft bij familie en

vrienden die vinden dat hij van alle martkten thuis is. Adaba is in

Nederland en wordt eind april weer in Suriname verwacht.







