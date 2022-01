Winst Leter, verlies Kensmil’s

23/01/2022 02:02 – Terence Oosterwolde

Met deze dunk bracht Dancell Leter Dixie State op 30-17 met nog 7:50 in de eerste helft. Foto: Dixie State Men’s Basketball

PARAMARIBO – Van de drie Surinaamse basketballers die zaterdag in actie kwamen in de Verenigde Staten had alleen Dancell Leter succes. Met vijftien punten en vijf rebounds had hij een cruciaal aandeel in de 85-74 winst van Dixie State University op de University of Texas Rio Grande Valley. Broer en zus Gavin en Cyarah Kensmil verloren met hun respectieve school.

In zijn dertig minuten was Leter effectief en effici?nt. Hij scoorde vijf van de zes veldbaskets en benutte vijf van de zeven vrije worpen. De Surinamer had ook ??n assist en ??n steal en eindigde zonder turnovers en persoonlijke fouten.

Dixie State, die haar tweede zege op rij behaalde, verbeterde haar winst-/verliesstaat naar 10-10. In de Western Athletic Conference (WAC) heeft het team een 3-4 record. Op 29 januari is Chicago State University (6-13/1-4) de opponent.

Cyarah Kensmil

Cyarah Kensmil en Ranger College moesten zich zaterdag na tweemaal verlenging gewonnen geven tegen McLennan Community College: 64-67. Voor eigen publiek sloten The Lady Rangers de eerste drie quarters steeds met een voorsprong af: 15-12, 31-24 om 41-37.

In de vierde periode kwam McLennan met 4:31 op gelijke hoogte (45-45), voordat de reguliere speeltijd met een 52-52 score werd afgesloten. Na de eerste verlenging stond het 57-57, voordat de bezoekers het verschil maakten in de tweede extra periode. Voor Ranger College (10-11/4-3) de derde opeenvolgende nederlaag. Op 29 januari wordt gespeeld tegen Collin College (12-6/4-2).

Gavin Kensmil

Gavin Kensmil startte sterk tegen New Mexico State University. In de eerste acht plus minuten scoorde hij al zijn drie veldbaskets en was hij verantwoordelijk voor zes van SFA’s eerste acht punten. Echter, het team keek toen al tegen een 8-19 achterstand aan. Kensmil eindigde uiteindelijk met acht punten, acht rebounds en twee steals in 35 minuten. Hij scoorde vier van de acht shots, miste zijn enige vrije worp, had vier fouten en twee turnovers.

SFA heeft nu een winst-/verliesstaat van 12-7, inclusief 4-3 in de WAC. Woensdagavond volgt in Seattle, Washington de uitwedstrijd tegen Seattle University. The Redhawks (15-4) hebben de laatste zeven duels gewonnen en zijn ongeslagen in WAC: 6-0.

Gavin Kensmil (l) wordt ‘close’ verdedigd door Will McNair Jr, terwijl een tweede speler van New Mexico State naar hem toesnelt.

