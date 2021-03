De Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW) is voorstander van de Vliegende Brigade die onder meer prijscontroles doet in de winkels. Vooral kartelvorming moet rigoureus worden aangepakt. “Ik ga mijn eigen mensen niet de hand boven het hoofd houden, dus wanneer ze in de fout gaan, moet dat ook gezegd worden”, zegt voorzitter Raymond Hasnoe tegen de Ware Tijd.