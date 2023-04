Wind Creek Aruba ta orguyoso di inverti den nan empleadonan cu “GED Certification Program”

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Wind Creek Aruba, e empresario preferi den industria hotelero na Aruba, recientemente a lansa un programa nobo pa nan empleadonan “GED Certification Program”

dirigi na por duna bek na comunidad, nos empleadonan awor tin chens pa crece & desaroya den nos empresa. Facilitando e oportunidad di desaroyo aki, e programa ta diseña pa desaroya talento individual como tambe crecemento personal.

E iniciativa ta parti di e balornan principal di e compania y tin como obhetivo pa crea un impacto positivo den comunidad. Wind Creek Aruba ta reconoce e balor di inverti den nan miembronan di ekipo actual y futuro ofreciendo nan e oportunidad pa por crece como persona y profesionalmente. E program lo wordo eherce den colaboracion cu “International School of Aruba”, y lo yuda e miembronan di ekipo hisa nan nivel di educacion pa asina por logra nan metanan den nan carera profesional. Esaki lo nos solamente beneficia nan mes pero tambe Wind Creek Aruba y nos comunidad.

Wind Creek Aruba ta compromete su mes, como un compania responsabel, y ta keda inverti den e desaroyo di su miembronan di ekipo. Nan ta afortuna di forma parti di e organisacion aki, asina Sr Paul Gielen, General Manager di Wind Creek Aruba a expresa. “Nos ta kere profundamente den e programa aki.”

E programa lo inicia cu 30 miembro di ekipo cu a pasa e examen di admision y esaki lo wordo completamente financia door di Wind Creek Aruba. Pa por drenta den e programa e miembronan a demostra cu nan ta comprometi cu entusiasmo na e proposito di compania y ta biba e balor di ’Do it Right, Be the Best, Have Fun’.

‘Mi ta un miembro di ekipo di Wind Creek Aruba, trahando pa 5 aña na Wind Creek Crystal Casino den e funcion di Player Services Representative. Como un mama hoben, cu 18 aña mi mester a pone mi educacion un banda pa mi por a sostene mi famia. Ora cu e compania a anuncia GED Certification Program, mi a tuma e oportunidad aki cu brasa habri y a logra pasa e examen di admision. Ta impresionante loke compania y gerencia ta haci pa nos. No solamente ta cubri tur gasto, pero tambe ta facilita nos e ora pa acudi na e lesnan durante nos orario di trabou. Mi ta hopi agradecido na Wind Creek Aruba pa e oportunidad aki y ta ancioso pa cuminsa. E lo ta un momento di hopi orguyo pami y mi famia ora mi gradua’ esaki ta palabra nan di Lydia Franken.

E programa GED lo dura aproximadamente 6 luna y lo cubri topiconan esencial. Hunto cu International School of Aruba, Wind Creek Aruba ta orguyoso di por ofrece su miembronan di ekipo actual como tambe esnan di futuro cu un nivel halto di educacion.