Wind Creek Aruba ta cende pagara dia 31 di december pa 1’or di atardi

The content originally appeared on: Diario

Lo cende dilanti Wind Creek Crystal Casino

ORANJESTAD (AAN): Pagara tradicional y e paranda di fin di aña di Wind Creek Aruba lo ta diadomingo dia 31 di December, lo cende e pagara pa 1’or di atardi dilanti di Wind Creek Crystal Casino y lo sigui bay te cu Renaissance Marketplace!

E pagara di e aña aki lo ta di 6 miyon tiro y naturalmente lo conta cu ambiente di dande y Robert Jeandor y su solo banda show na e stage principal na Renaissance Marketplace.

E pagara di Wind Creek Aruba ta un tradicion pa anjas caba, for di tur skina ta yega mirones pa presencia e pagara di mas grandi den centro di ciudad. Paul Gielen, General Manager di Wind Creek Aruba ta comenta: “Nos ta sumamente contento con e aña 2023 a bay. Nos a termina cu e renobashon di e camber nan di Renaissance Ocean Suites como tambe Renaissance Convention Center completo.

E tradishon di nos pagara ta pa core cu fuku y habri un aña nobo cu hopi prosperidad.

Pa 2024 nos lo sigui focus riba nos servicio, nos comunidad, como tambe riba e bienestar di nos empleadonan. Nos ta sumamente orguyoso di a worde nombra “Renaissance Property of the Year” den e region di Caribbean y Latin America. Nos restaurant L.G Smith’s Steak & Chop House tambe a worde nomina pa TripAdvisor como e “ Best of the Best Restaurant for fine dining in the Caribbean”. Esaki ta muestra di dedicashon di nos empleadonan como tambe un estimulo pa sigui grandese e turismo di Aruba.”

Pueblo di Aruba ta keda invita pa celebra cu e famia grandi di Wind Creek Aruba despues di e pagara cu nos traditional Dande cu lo canta y duna tur presente bendishon, ambiente lo sigui cu Robert Jeandor y su solo banda show for di 1:30 te cu 4or na e stage dilanti Cafe The Plaza.

Probecha di nos bar & restaurantnan of haci e ultimo shopping prome cu aña caba y ainda participa den nos campaña di “Unwrap the Magic” di Renaissance Mall, regalando un vakantie pa Disney World cu un balor di $10.000. Pa participa ta hopi facil, skirbi bo nomber, email y number di telefon patras di bo recibo di un di e tiendanan di Renaissance Mall, deposita esaki den nos Christmas box situa den e centro di Renaissance Mall. Ganadornan lo worde annunica dia 9 di January.