Willy Chin Joe brengt kinderboek uit

08/05/2022 21:50

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

“De verhalen zijn erg gevarieerd, waar die zich ook afspelen. Kinderen kunnen zich in de hoofdpersonen herkennen, zich inleven in de spannende gebeurtenissen en even wegdromen in grootse belevenissen, waarbij in de verschillende avonturen het altijd weer goed komt.” Dat wordt geschreven over het kinderboek ‘Planeet Zazo en vijf andere kinderverhalen’ van Willy Chin Joe. “De schrijfstijl is soepel, waardoor kinderen dit boek makkelijk kunnen lezen en begrijpen”, wordt toegevoegd.

Chin Joe, geboren in Paramaribo in 1944, bracht vrijdag zijn

pennenvrucht uit. Hij werd geinspireerd te schrijven door twee van

zijn kleinkinderen van wie hij een tot boekje geknutseld

zelfgeschreven verhaaltje met tekeningen kreeg. De kleindochter was

de schrijfster, terwijl haar broertje mondeling en middels

tekeningen zijn bijdrage leverde, omdat hij nog niet kon

schrijven.

Chin Joe besloot vervolgens zelf te beginnen met het schrijven

van fantasievolle verhalen voor kinderen. Vorig jaar maakte hij

zijn debuut met ‘De woefies en vier andere kinderverhalen’.

‘Planeet Zazo en vijf andere kinderverhalen’ telt 58 pagina’s, die

zijn opgeleukt met illustraties.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina