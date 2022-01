Will van Rhee onderscheiden

27/01/2022 05:54 – Van onze redactie

Will van Rhee (l) werd woensdag in Nederland namens president Chandrikapersad Santokhi onderscheiden door ambassadeur Rajendre Khargi.

PARAMARIBO – Will van Rhee, de voorzitter van de stichting Vrienden van Suriname, is woensdag onderscheiden. Hij werd benoemd tot ‘Officier in de ereorde van de gele ster’. Met zijn stichting stuurt Van Rhee al jaren containers met diverse spullen naar Suriname voor onder meer ziekenhuizen, opvanginstellingen en behoeftige burgers.

“Met het toekennen van deze onderscheiding heeft de president vooral ook zijn waardering tot uitdrukking willen brengen voor het vele werk dat de vrijwilligers van de stichting Vrienden van Suriname de afgelopen decennia hebben verricht”, aldus Van Rhee. Hij zegt “zeer vereerd” te zijn met de staatsonderscheiding. Rajendre Khargi, de Surinaamse ambassadeur in Nederland, overhandigde hem de bijbehorende oorkonde.

De stichting zal op 5 februari samen met vrijwilligers in Tiel beginnen met het laden van twee grote containers. Deze keer zullen er diverse ziekenhuisgoederen, zoals bedden, matrassen en rolstoelen, worden verscheept. Ook schoolmeubilair en computers zitten in de eerste bezending van het nieuwe jaar.

Op de website van de stichting (https://www.vriendenvansuriname.nl) staat dat er specifiek is gevraagd om een grote plastic ton om houdbaar voedsel op te slaan. Op de lijst staan verder een dekzeil tent, (rubberen) vloermatten, toestellen voor een speelplaats (schommel, wip, glijbaan), laptops, fietsen (ook voor oudere kinderen), plastic stoelen en houdbaar voedsel zoals rijst, pasta en olie.

In 2021 werden veertien containers met hulpgoederen naar Suriname gezonden. In de laatste bezending zaten rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, incontinentiematerialen, schooltafels en -stoelen, kasten, tafels, les- en leesboeken en kleding. Deze maand is het 25 jaar dat een groep vrijwilligers startte met het bieden van hulp aan de zieken en zwakkeren in de Surinaamse samenleving. Door de oprichting van de stichting enige jaren later, kregen de activiteiten een wat meer formeel karakter. De organisatie ondersteunt ook andere projecten in het land.

