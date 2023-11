Wilhelminastraat y Columbusstraat ta habri bek!

The content originally appeared on: Diario

Minister Geoffrey Wever

ORANJESTAD (AAN): Diabierna atardi a habri ambos Wilhelminastraat y Columbusstraat! Un area vibrante di revitalisacion urbano den centro di Oranjestad, como parti di e proyecto general di revitalisacion di Oranjestad.

Aki ta demostra e trabou avansa na e crusada, ampliando facilidad di accesibilidad y un parkeerplaats espacioso. “E atmosfera ta uno di anticipacion y optimismo, cu sigur lo transforma den oportunidad nobo di prosperidad pa comercio den e area”, segun minister Wever.

Minister Geoffrey Wever kier a gradici tur hende envolvi, incluyendo DOW, Arubaanse Wegenbouw, y especialmente tur comerciante den e area pa nan pasenshi. Alabes e mandatario a ofrece palabra di disculpa un bes mas pa e retrasonan imprevisto, pero a bisa di ta sumamente contento cu tin “light at the end of the tunnel”.