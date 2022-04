‘Wij zijn hier om kampioen te worden’

23/04/2022 00:46

-

Ricky Wirjosentono

Inter Moengotapoe staat zondag in de finale van Concacaf Caribbean Club Shield.

Foto: Concacaf



MAYAGUEZ –

Jozef Joekoe wilt niets anders dan met de titel Caribbean Concacaf Club Shield (CCCS) terugkeren naar Suriname. Zijn team Inter Moengotapoe staat zondag in de finale tegen Bayamon FC uit Puerto Rico. In de halve finale was de Surinaamse landskampioen met 4 – 0 te sterk voor AS Gosier uit Guadeloupe, terwijl de Puerto Ricaanse club Jong Holland uit Curacao met 3 – 2 versloeg. “Wij zijn hier om kampoen te worden. Dat is het doel. Ik sta nu voor de derde keer in de finale en het moet nu wel lukken,” zegt Joekoe vanuit Puerto Rico tegenover de krant.

Inter Moengotapoe had het overgrootste deel van de eerste helft

in handen. Het was een kwestie van tijd om tot scoren te komen.

Miguel Cronie maakte het pad voor Inter Moengotapoe vrij door

diagonaal uit te halen: 1 – 0. Donnegy Fer maakte niet lang daarna

2 – 0 op aangeven van Jerrel Wijks. In de tweede helft probeerde AS

Gosier alles uit de kast te halen, maar niets lukte in de

afronding. Man of the match Cronie bracht Naldo Kwasie in stelling

na een mooie actie op rechts: 3 – 0. Dimitri Eduard tikte tien

minuten voor tijd ongelukkigerwijs een kopbal van Romeo Kastiel in

eigen doel.

Tot nu heeft Inter Moengotapoe maar liefst dertien goals weten

te scoren op het toernooi en kreeg vijf tegen. Ook de Puerto

Ricaanse kampioen Bayamon FC maakte elf goals naar de finale toe.

Anduelo Amoeferie en Sergino Eduards kwamen niet in actie vanwege

positief getest te zijn op Covid-19. “Ik ben nergens geweest.

Alleen gelopen in ons hotel en de trainingen bezocht. Misschien

willen de mensen hier ons verzwakken. Maar wij geven nooit op,”

zegt Amoeferie.







