‘Wij slaven van Suriname’ toepassen met ontwikkelde inzichten

25/02/2022 17:58

-

Audry Wajwakana

Naks-voorzitter Siegmien Staphorst reikte de Naks-award, die postuurm is toegekend aan Anton de Kom, uit aan zijn kleinzonen Marcel en Jules.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

“Vereerd” door de erkenning van hun grootvader zijn kleinzonen Marcel en Jules de Kom aan het einde van een bijzondere avond waarop vanuit diverse perspectieven een licht is geworpen op het leven en werk van Anton de Kom.

Marcel de Kom, Siegmien Staphorst en Mildred Caprino klinken

eenduidig wanneer ze stellen dat personen die iets in de Surinaamse

samenleving hebben betekend, zo vroeg mogelijk, het liefst op

school, nationaal een plek krijgen. “En niet alleen als

Afro-Surinamer, want we zijn een natie en daar stond Anton de Kom

voor”, verduidelijkt kleinzoon Marcel.

Naks heeft tijdens een kleine bijeenkomst de 124ste geboortedag

van nationalist, schrijver en verzetsheld Anton de Kom (22 februari

1898-24 april 1945) feestelijk herdacht. Hij heeft als een van de

tien Surinaamse iconen in de vijfde editie van de Iconenkalender

2022 een Naks-award ontvangen.

De onderscheiding zou al in november vorig jaar postuum worden

uitgereikt, maar door het overlijden van zijn zoon Cees werd

daarvan afgezien. De geboortedag dinsdag vond Naks een mooie

gelegenheid om Anton de Kom alsnog postuum te eren. De award werd

uitgereikt aan de kleinzonen Marcel en Jules de Kom.

Eigen identiteit

Anton de Kom is de laatste twee jaar volop in de belangstelling

vanwege de heruitgave van zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’,

waarvoor er veel belangstelling is. Nederland besteedt aandacht aan

deze Surinaamse grootheid middels diverse activiteiten, zoals een

schrijfwedstrijd en tentoonstellingen.

Hoewel ze blij is met de grote aandacht aan en ontwikkelingen

over Anton de Kom in Nederland, stuit het haar tegen de borst dat

het allemaal niet in Suriname gebeurt. “Zolang wij niet inzien wat

onze taak is om Surinamers te eren en ze die grani te

geven, zullen wij blijven zoeken naar de Surinaamse identiteit”,

zegt ze kritisch.

Moderne twist

‘Wij slaven van Suriname’ wordt sinds de opname in de canon van

Nederland in 2020 sterk onder de jeugd aanbevolen. Het boek is

bijna 88 jaar geleden geschreven en ontrafelt onder meer hoe

kolonialisme werkt en dekolonisatie eruit ziet. Historica Mildred

Caprino vindt dat als De Kom’s pennenvrucht op school gaat worden

gebruikt, er eerst moet worden gewerkt aan het jargon, waaronder

kernwoorden die de schrijver heeft gehaald uit de koloniale

literatuur. “Zo is er geen sprake meer van ‘ontdekking’. Je kan ook

niet praten over een ‘wilde kust’ dan olie lai“, zegt ze

schertsend.

Onder meer wordt ook niet meer gesproken over ‘slaven’ maar over

‘tot slaafgemaakten’. Leerkrachten zouden volgens Caprino daarom

moeten kunnen aanvoelen hoe zij het best de informatie met de

ontwikkelde inzichten aan de jeugd kunnen presenteren. De historica

vertelde in een korte presentatie over de meerwaarde van het

boek.

Toevalligheden

Beeldend kunstenaar Ken Doorson bleef stilstaan bij zijn nieuwe

kunstinstallatie ‘Papa de Kom’, die vanaf eind maart in het

Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem te zien zal zijn. De

voorbereidingen hiervoor heeft hij in Suriname getroffen, waarbij

hij driehonderd mensvormige koppen, rietstengels en voetafdrukken

allemaal van klei uit het district Para heeft gemaakt. Bij het

lezen van het boek kwam de kunstenaar erachter dat dit district de

favoriet was van Anton de Kom.

Alle kunstonderdelen zijn op de geboortedag van de Surinaamse

grootheid bij een verzendbedrijf, dat gevestigd is aan de Anton de

Komstraat, op de post gedaan. Deze twee ‘toevalligheden’ besefte de

kunstenaar pas achteraf.

Overigens, het voormalige woonhuis van Anton de Kom, aan de naar

hem vernoemde straat, wordt momenteel gesloopt en zal worden

vervangen door een replica op dezelfde plek. De familie is er nog

niet uit hoe dat allemaal te financieren. Ook over de uiteindelijke

bestemming wordt nog nagedacht.

Onvoldoende waardering

Naks brengt al vijf jaar de iconenkalender uit, omdat ze vindt

dat Surinaamse grootheden onvoldoende waardering krijgen, waardoor

de gemeenschap ze niet kent. “Ze zijn niet in de geschiedenisboeken

te vinden en daarom moeten we dus zelf op pad gaan om onze helden

naar voren te halen en de informatie te delen”, stelt voorzitter

Siegmien Staphorst.

Dit wordt ook met een tentoonstelling gedaan, waar alle iconen

en hun werken worden geexposeerd. Jongeren worden via school

uitgenodigd om de expo te bezoeken en zich daar te laten inspireren

zelf op zoek te gaan naar meer informatie en die uit te dragen.

“Dan zal de identiteit van Suriname naar voren komen”, vindt

Staphorst. Bij de friyari oso hoorden dinsdag ook de

traditionele friyari oso singi en een taart met een

afbeelding van Anton de Kom.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina