08/05/2022 20:08

-

Ricky Wirjosentono

Gitarist Regillio Padma (l), frontman Shavero Ferrier en drummer Akeem Smith (achter) van Luguber hebben liefhebbers zaterdagavond na heel lang weer laten headbangen tijdens de release party van hun ep ‘Tabula rasa’ in Bar Bizar.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Hardrockband Luguber heeft zaterdagavond zijn tweede ep, ‘Tabula Rasa’, gelanceerd tijdens een gig in het negentiende-eeuwse gebouw waarin Bar Bizar is gevestigd. Tabula Rasa is het Latijnse woord voor ‘nieuw begin’. “Wij willen met iets nieuws beginnen. Een heel nieuwe cultuur willen wij brengen. Wij maken rockmuziek zodat iedereen die begrijpt”, verklaart frontman Shavero Ferrier de titelkeus.

De band maakt pure hardcore punkmuziek, een genre waar Ferrier

altijd een liefhebber van is geweest. Hij wil haar populair maken

onder de samenleving en besloot toen met zijn vrienden – gitarist

Regillio Padma en drummer Akeem Smith – de band op te richten “en

muziek te maken waarvan we houden”.

Tijdens de Covid-19-periode had de band enkele optredens, maar

niet in de normale setting. “Vandaag was het een beetje anders. We

hebben vanavond als het ware de werkelijk kant van Luguber naar

buiten gebracht.” De release party is niet echt gepromoot. “Alleen

de mensen die ons volgen op social media zijn gekomen merk ik en

dat stemt goed.”

Het doel van de band is om rockmuziek naar de voorgrond te

halen. “Iedereen moet weten dat er ook rock wordt gemaakt in

Suriname. Wij zijn ook muzikanten en houden ervan om gewoon muziek

te maken. Soms passen wij ons aan de menigte aan en spelen blues of

een andere genre. Mensen moeten zich dus niet verbazen als ze

Luguber ergens soul horen spelen”, illustreert Ferrier de

veelzijdigheid.

De bandleider merkt dat er nu anders tegen rockmuziek wordt

aangekeken. Het genre wordt nu meer geaccepteerd en de waas die er

rond heen hing lijkt te zijn verdwenen. “Al die dingen waar men het

vroeger over had … onzin! Rockers zijn normale mensen die gewoon

muziek maken.”







