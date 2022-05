‘Wij kunnen niet zo naar huis gaan’

06/05/2022 02:33

Van onze redactie

De Surinaamse badmintonspelers Rivano Bisphan (l) en Miracle Abdillah zitten nog in de race voor eremetaal in het gemengddubbel.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Na de uitschakeling in hun openingspartij van het enkelspel, is het gemengddubbel de enige plek waar Rivano Bisphan en Miracle Abdillah nog kunnen scoren tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario. Bondscoach Gilmar Jones is daar helemaal van doordrongen. “Het is alles of niets”, beseft hij. “Wij kunnen niet zo (met legen handen, … red.) naar huis gaan.”

Jones had vooraf al gesteld dat het gemengddubbel een

realistischere kans voor Suriname bood om succes te hebben. Zijn

inschatting bleek correct, want zijn beide pupillen lagen er in het

enkelspel al na hun eerste partij uit. Na een bye in de eerste

ronde moest Bisphan zijn meerdere erkennen in de topgeplaatste

Peruviaan Adriano Viale: 10-21, 5-21. Ook Abdillah was daarna

kansloos tegen Rafaela Munar van Peru: 1-21, 3-21.

Jones was niet verrast door de uitschakeling zei hij tegen de

meegereisde journalist Rakesh Parag. “Ik had al eerder aangegeven

dat wij in het enkelspel geen kans maken. De badmintonners van

Zuid-Amerika zijn veel verder dan ons. In alle facetten van het

spel zijn ze beter, vooral hun snelheid”, analyseerde hij.

Het gemengddubbel leverde in elk geval later die donderdag

alvast een succesje. Bisphan en Abdillah plaatsten zich namelijk

voor de kwartfinale door in de sporthal van Estadio Newell’s Old

Boys het thuiskoppel Roman Alberino/Romina Ailen met 21-19, 18-21,

21-15 te verslaan. Vrijdag wacht in de kwartfinale de ontmoeting

tegen de Venezolanen Gustavo Albornoz en Maria Rojas. De bondscoach

denkt dat de tegenstanders te pakken zijn. “Maar wij moeten onze

strategie dan wel wel uitvoeren.”

Jones zegt dat de overwinning niet eenvoudig was. “Je speelt

tegen het gastland. Alberino en Ailen hebben de ondersteuning gehad

van de supporters. Om dan nog een zege te pakken, is gewoon

geweldig”, prees hij zijn pupillen. Tegen het einde van de eerste

set was het Abdillah die met korte services ervoor zorgde dat een

18-19 achterstand werd omgebogen in een 21-19. “Ik zag dat de

Argentijnen veel moeite ermee hadden en ben ervoor gegaan”,

reageede ze.

In de tweede set kozen Alberino en Ailen ervoor om de Surinaamse

onder druk te zetten. “Ik zag dat dat gebeurde, maar ik had de

energie niet meer om op te vangen. Wij hebben toen deze set laten

gaan”, vertelde Bisphan. In de beslissende set nam Suriname een

voorsprong, voordat het thuiskoppel de leiding nam. Jones besloot

toen om meer op Ailen te laten spelen. “Je zag gewoon dat Alberino

een veel betere dubbelspeler is. Door Ailen constant onder druk te

zetten, begon ze onnodige fouten te maken, waardoor we afstanden

konden nemen”, zegt hij over de toegepaste strategie.







