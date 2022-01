Wetsvoorstel Nationaal Agrarisch Ontwikkelingsfonds naar DNA

05/01/2022 07:48 – Wilfred Leeuwin

LVV-minister Parmanand Sewdien zegt te weten dat er scenario’s worden afgedraaid. Foto: LVV

PARAMARIBO – Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verwacht dat het parlement tijd zal vrijmaken om nog deze maand het wetsvoorstel voor het instellen van het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (Nofa) te behandelen. De ministeries van LVV en Financi?n en Planning hebben een aangepast concept gemaakt, mede door op- en aanmerkingen van de Staatsraad op een eerder document.

Sewdien bevestigt, naar aanleiding van een bericht in de Ware Tijd van maandag, dat instelling van het fonds langer duurt dan verwacht. “We hebben alles voorbereid om het bij staatsbesluit in te stellen. Het document was doorgestuurd naar de Staatsraad die heeft aanbevolen om het Bureau Wetgeving van Financi?n ook ernaar te laten kijken. Dat heeft aangegeven dat de Comptabiliteitswet intussen is gewijzigd en daarom in het conceptdocument voor Nofa enkele zaken moeten worden bijgesteld”, verklaart de bewindsman.

Een wijziging in de Comptabiliteitstwet is dat instituten met zulke doelstellingen en het gewicht als Nofa bij wet moeten worden ingesteld en niet zoals voorheen bij staatsbesluit. “Dit heeft voor vertraging gezorgd en bij de sector voor irritatie”, beaamt de minister. “Maar ik heb besloten het zekere voor het onzekere te kiezen en de weg naar het parlement te volgen.”

Voor de Federatie van Surinaamse Agrari?rs (FSA), die samen met LVV, Financi?n en Planning en de Volkscredietbank (VCB), sinds april vorig jaar betrokken is geweest bij de voorbereidingen, duurt het allemaal veel te lang. Er zijn meerdere momenten geweest waarop niets werd vernomen van LVV. Ontevreden over de manier waarop Sewdien een brief van de federatie zou hebben afgehandeld, heeft de overkoepeling besloten de publiciteit op te zoeken om haar misnoegen kenbaar te maken.

Sewdien daarover: “Ik ben zelf voorzitter van de FSA geweest en weet precies hoe dringend zo een fonds is. Echter, er zijn ook personen die uit zijn op het uitlokken van een situatie middels een open brief. Ik weet dat er scenario’s worden afgedraaid. Ik werk liever met de voorzitters van de organisaties dan weet ik dat er voldoende draagvlak is. Ik kreeg recent ook een brief van de federatie die is ondertekend door een medewerkster. Op die manier werkt het niet.”

Het Nofa zal voornamelijk de toegang tot financi?n, het grootste probleem binnen de sector, moeten oplossen. Producenten, verwerkers en exporteurs kunnen nergens, ook niet bij banken, terecht voor een lening om te investeren. De federatie stelt dat de genoemde doelgroepen niet kunnen voldoen aan de strenge voorwaarden van de banken, zoals hoge rente en wijze van terugbetalen van de schuld.

Uit analyse van de FSA blijkt slechts de VCB redelijk te voldoen aan de verlangens van de sector. Ze biedt onder meer agrari?rs in het binnenland, waar het vaak gaat om gemeenschapsgronden waarop geen lening kan worden genomen, wel de mogelijkheid om te lenen. Dit zal gebeuren volgens het zogenoemde panti oso, het pandhuismodel.

