‘Wet Traditioneel gezag noodzakelijk’

ROS-minister Gracia Emanuel heeft een ontmoeting gehad met de presidentiele commissie grondenrechten van wie de termijn al een klein halfjaar is verlopen.



PARAMARIBO –

Suriname heeft behoefte aan een wet op traditioneel gezag. Tot deze bevinding komt de presidentiele commissie Grondenrechten onder leiding van Patricia Meulenhof. Tijdens een onderhoud met minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zei ze dat in deze wet de taken en bevoegdheden van het traditioneel gezag moeten worden opgenomen. Volgens haar is daarvoor wel een studie vereist.

Meulenhof vindt dat er een duidelijke richting moet worden

gegeven aan de relatie tussen het traditioneel gezag en de

regionale organen en de districtscommissarissen. De procedure van

benoeming zal ook binnen dit wetsvoorstel genoemd moeten worden.

Van belang is, aldus de voorzitter, de Free Prior and Informed

Consent (FPIC), waarbij een staatsbesluit moet worden gemaakt over

de besluitvorming binnen de gemeenschappen en hoe die moeten worden

genomen. Gemeenschappen zullen daarbij zelf moeten aangeven hoe zij

willen worden gehoord.

Een ander belangrijk punt is dat de definitieve demarcatie van

gebieden per wet moet geschieden. In de conceptwet Grondenrechten

wordt gesproken over indicatieve kaarten en wordt er nog niet

gesproken over figuratieve kaarten. “Dat vormt een struikelblok,

omdat men denkt dat het binnenland reeds verdeeld is, wat helemaal

niet klopt”, aldus Meulenhof.

Presidentiele commissie

Tijdens de meeting op ROS maakte de voorzitter er gewag van dat

de termijn van de presidentiele commissie al in oktober 2021 is

verlopen. Er zal dus wederom een aanspreekpunt moeten worden

aangesteld om het grondenrechtenproces te trekken, onderzoek te

doen en de gemeenschap te informeren over de gang van zaken.

Emanuel zei daarop dat er een werkgroep zal worden ingesteld om

zich verder te buigen over de verschillende processen binnen het

grondenrechtenvraagstuk. De werkgroep zal bestaan uit

vertegenwoordigers van de ministeries van ROS, Grondbeleid en

Bosbeheer (GBB) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

De commissie van Meulenhof had de taak om binnen een jaar te

werken aan het grondenrechtenvraagstuk. Het orgaan heeft een

gecorrigeerde conceptwet uitgebracht, nadat er gesprekken zijn

gevoerd met diverse ministeries en actoren. Ook waren er

consultatiesessies met het traditioneel gezag. De conceptwet is

ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA), maar het parlement

heeft nog niet met alle stammen gesproken. Bij het overleg op ROS

waren aanwezig GBB-minister Dinotha Vorswijk, Minu Parahoe, program

director van Amazon Conservation Team Suriname en de directeuren

Loreen Jubithana (Duurzame Ontwikkeling Inheemsen) en Joraisa Pokie

(Duurzame Ontwikkelingen Afro-Surinamers).







