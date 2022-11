Westley Moore lo bira candidato presidencial na Merca un dia?

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD(AAN)- Politica na Merca ta pasa den un situacion dificil. E resultadonan di e eleccionnan Midterm na mitar caminda pa e eleccionnan presidencial, solamente a confirma e hecho, cu seleccion di tanto e candidato Republicano como Democrat, lo no ta facil.

DIARIO ta sigui tur desaroyo na caminda pa 2024 y asina a wordo mustra riba uno di e perspectivanan grandi cu eleccionnan 2022 a entrega na Democratic Party.

Personanan cu ta sigui politica na Merca di acerca, ta di acuerdo cu despues di Presidente Barack Obama, Democratic Party di Merca a keda cu e problema serio pa reemplasa e dirigente cu un charisma politico enorme.

Presidente Obama ta un figura politico aceptabel pa e mayoria grandi na Merca pa e diversidad cu e ta representa. Un grupo hopi grandi den tur circulo mundial, por a mira un punto di contacto entre nan mes y Presidente Obama.

Esaki tabata e misterio di e Presidente hoben, dinamico, cu presentacion internacional propio na nivel cu ta atrae e pober y e rico.

Cu no tabata facil pa reemplasa Obama, a keda sigur confirma dor di seleccion di su Vice Presidente, Joe Biden, como candidato di Democrats pa Presidente.

E eleccionnan Midterm di 2022, durante cual Pueblo di Merca mester a scoge dirigentenan den diferente funcion, a permiti cantidad di cara nobo presenta nan mes.

Un cara completamente nobo, tabata Westley Moore naci dia 15 di October 1978. E no tabata mara na mundo politico prome cu el a postula su mes como candidato pa mira Gobernador di Maryland.

Sinembargo, e por a conta cu sosten abierto di tanto Presidente Barack Obama como Presidente Joe Biden.

Na un forma aplastante el a gana e eleccionnan pa Gobernador di Maryland pero na mes momento, wordo reconoce den y pafor di su partido, como candidato potencial grandi pa su partido den e puestonan di mas halto den futuro.

Un posibel candidato pa Presidencia Mericano a nace. Esaki ta e informacion cu DIARIO a ricibi y a sigui traha ariba.

Central den e historia di Wes Moore no ta topa pues cu un carera politico for di edad mas tempran. Ta topa cu un hoben estudiante di uno di e institutonan educacional mas reconoci, cu ta Valley Forge Military Academy and College. E ta parti di Valley Forge Corps of Cadets, cu ta e unico organisacion militar Mericano cu ta mantene rangonan, disciplina, costumbernan y ceremonianan Britanico.

Na e internaat priva, un union internacional ta presenta su mes.

E eleccion di Wes Moore como Gobernador a wordo presenta mundialmente na tur cu ta mara na Valley Forge.

Liderazgo y superacion ta central den e instituto ta parti di e formacion di Wes Moore cu segun informacionnan internacional di un desconocido politico tin atencion mundial y ta wordo considera como candidato pa un dia asumi e puestonan mas halto di Partido Democratico di Merca.

Cu e caminda pa funcionnan politico na Merca no ta facil y cu no ta sin mas ya bira Vice Presidente of Presidente di e pais, ta conoci tambe pa Moore, escritor di diferente buki, Investment Banker entre 2010 y 2015.

For di 2017 te 2021 el a traha pa Robin Hood Foundation cu tabata yuda pobernan na New York City.

Den e circulo internacional di Valley Forge cu ta incorpora cantidad di ex studiantenan di region di Caribe, ya felicitacion a bay pa Moore cu su logro historico, cu lo ta habri caminda pa su porvenir como uno di e figuranan mas prometedor den mundo politico di Merca, na e momentonan aki en busca di caranan nobo.