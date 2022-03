Werner Blackson met U20-selectie op missie in Honduras

16/03/2022 05:59

Stan Herewood

Bondscoach Werner Blackson (tweede vanuit rechts) van de U20-voetbalselectie is begonnen met de voorbereidingen op het Concacaf-kampioenschap.

Foto: FB SVB



PARAMARIBO –

“De huidige kracht van de tegenstanders is niet bekend, maar door hard te knokken is het niet uitgesloten dat we de volgende ronde bereiken.” Bondscoach Werner Blackson hoopt met de nationale U20-voetbalselectie van Suriname door de eerste ronde te komen, maar beseft dat het geen eenvoudig karwei wordt. “Er zijn wel goede vooruitzichten omdat drie van de vier ploegen in de eerste ronde overgaan naar de volgende ronde.”

De selectie vertrekt in juni naar Honduras, waar de strijd om

het Concacaf-kampioenschap voor spelers onder de twintig jaar wordt

uitgevochten. Suriname is ingedeeld met Mexico, Haiti en Trinidad

en Tobago. Het toernooi begint op 18 juni en duurt ongeveer een

maand voor teams die zich staande houden tijdens de

kwalificatiereeks.

Alles uit de kast

Blackson is een week geleden aangesteld als hoofd van de

technische staf en wordt bijgestaan door Raymond Mannen en

keeperstrainer Rodney Oldenstam. Hij is bekend met de

U20-selecties, omdat hij onder Eugene Verwey en Roberto Godeken

assistent was. Onder Dean Gorre was hij trainer van het

U17-team.

Blackson laat niets aan het toeval over als het gaat om de

voorbereiding op Honduras. “Het traject is kort, maar ik wil alles

uit de kast halen”, houdt hij de Ware Tijd voor. De eerste

training was dinsdag. Er zijn vijftig spelers geselecteerd, waarna

uiteindelijk wordt overgegaan tot afslanken. De technische staf

houdt er rekening mee dat een aantal spelers niet is gevaccineerd,

maar de geruststelling is dat het grootste deel het spuitje wel

heeft gehad.

Buiten de selectie om doen de geselecteerden de reguliere

training bij hun club. Hierover gaat hij in gesprek met de

clubtrainers, zodat niet te zwaar aan de jongens wordt getrokken.

De voorbereiding van de U20-groep bijt de voorbereiding van de

seniorenselectie niet, omdat er geen U20-spelers bij Natio

zitten.

Orienterend karakter

De eerste trainingssessies hebben een orienterend karakter.

Blackson wil een beeld hebben over het beschikbare spelersbestand

en de conditie waarin de jongens verkeren. Hij heeft de wind mee,

omdat de meeste spelers bij de hoofdmacht van hun club meespelen in

de competitie. Het nadeel is dat de spelers twee jaar geen

wedstrijden hebben gespeeld. Oefenwedstrijden tegen lokale teams is

een optie.

Blackson, een ervaren coach, is stonfutu van

Voorwaarts, waar hij 22 jaar de kleuren van heeft verdedigd. Hij

behaalde tweemaal het kampioenschap van Suriname met deze club,

pakte de President’s Cup en heeft in een bekerfinale gespeeld. Bij

de oudste voetbalclub van het land is hij nu de hoofdtrainer.

Cursussen van de Concacaf heeft hij zowel in Suriname als in het

buitenland met goed gevolg doorlopen en hij behaalde alle diploma’s

van de Stichting Instituut Sportopleidingen.







