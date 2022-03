Werknemers SAO leggen werk neer

28/02/2022 21:14

Arjen Stikvoort





PARAMARIBO –

Het personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgeledenheid en Jeugdzaken heeft maandag om 11 uur het werk neergelegd. De werknemers zouden naar zeggen geen uitbetaling van hun salaris hebben ontvangen.

“Ook blijven de subsidies van de overheid uit en is er nog geen

vakantiegeld gestort,” zegt de bondsvoorzitter Ronald Hooghart aan

de Ware Tijd. “We worden al verschrikkelijk benadeeld door

de overheid. Niets wordt betaald, geen enkele achterstand wordt

ingehaald. Nu blijkt dat 28 februari de overheid geen subsidie

betaald heeft voor SAO”, geeft bondsvoorzitter Ronald Hooghart een

opsomming van de stand van zaken. “Hoe moeten die mensen aan het

werk komen?” De bondsvoorzitter sneert naar de overheid

“misschien moet ik zelf een airco voor de werknemers kopen.”

Het is een eerste actie, laat Hooghart weten aan de krant. Of

deze ook morgen doorgaat ligt geheel aan de overheid of zij

overgaat tot betalen. “Maar de overheid lokt ons uit tot actie.” De

bondsvoorzitter stelt dat hij als vakbeweging altijd open staat

voor ‘gesprek met de directie.’ Maar tot concrete onderhandeling is

het vandaag niet gekomen, zegt Hooghart.

In een staking zijn er altijd mensen die particicperen aan de

actie en die zich onthouden, zegt Hooghart. Maar de staking zal

voortduren, zolang de gelden uitblijven, aldus de bondsvoorzitter.

De directeur van SAO was niet bereid om een interview af te

staan.







