Werkneerlegging Luchthavenbeheer om uitvoering cao

26/02/2022 05:59

-

Ivan Cairo





PARAMARIBO –

Het personeel van de NV Luchthavenbeheer heeft vrijdagmorgen het werk neergelegd om af te dwingen dat de arbeidsovereenkomst wordt nageleefd door de directie. “Maar waar wij vooral ook mee bezig zijn is de continuiteit van het bedrijf veilig te stellen”, zegt bondsvoorzitter Lloyd Read. Hij geeft aan dat gezien de precaire situatie in de luchtvaart de ongeveer driehonderd werknemers steeds ingestemd hebben met het niet uitvoeren van bepaalde delen van de drie jaar terug gesloten cao, maar zelfs ook hebben toegestaan dat hierop werd beknibbel.

“Luchthavenbeheer is afhankelijk van het luchtverkeer en we

weten allemaal welke klappen deze sector heet moeten incasseren”,

aldus Read. Het vorig jaar is ten overstaan van minister Albert

Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme overeengekomen wat

minimaal moest worden uitgevoerd. Echter, ook dit bleek niet

realiseerbaar voor de directie. Wat enorm steekt is dat de

Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) een enorme achterstand

heeft aan overmaking van de luchthavenbelasting.

“In eerste instantie hoorden wij een bedrag van anderhalf

miljoen US dollar. Maar dit ligt nu reeds tegen de drie miljoen

dollar”, legt Read uit. De bond is geirriteerd dat directeur Vijai

Chotkhan geen toestemming krijgt van de aandeelhouder om het geld

desnoods onder druk te innen bij de SLM. De luchthavenbelasting

wordt door de passagiers betaald bij het kopen van het ticket,

waarna de SLM dit geld naar Luchthavenbeheer overmaakt. Een

voorstel om deze belasting rechtstreeks door de luchthaven te doen

innen is verworpen.

“Ondertussen worden wij de dupe van de situatie van de SLM”,

zegt Read. En daar hebben bond en leden genoeg van. De lonen bij de

Luchthavenbeheer zijn geindexeerd. Dat wil zeggen dat naarmate de

wisselkoers stijgt, de lonen dat ook zouden moeten doen. Echter, de

indexering is bevroren op een koers van SRD 9,50 voor een US

dollar. Een voorstel dat het overige personeel net als de stafleden

de helft van hun salaris in dollars ontvangt, is ook afgewezen.

“Ondertussen zijn de lonen hierdoor zwaar achterhaald”,

benadrukt Read. Voor de ongeveer driehonder mensen die bij de

Luchthavenbeheer werken is de maat nu vol. Tijdens een

ledenvergadering vrijdagmorgen is besloten het werk neer te leggen.

Het personeel is belast met de algemene veiligheid van

lokaliteiten, installaties n algemene vliegveiligheid op de

luchthaven. Ook de luchthavenbrandweer valt onder deze dienst.







