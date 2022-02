Werken aan vergroten Covid-19-bewustwording binnenland

25/02/2022 07:59

-

Arjen Stikvoort

Sylvia Jacobi health officer van het Surinaams Rode Kruis traint poli-streekhoofden van de Medische Zending hoe je binnenlandbewoners zo bewust mogelijk maakt over Covid-19.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

“De training is erg leerzaam. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe belangrijk de data-rapportages van Covid-19 zijn,” zegt Jet Anamoi, streekhoofd van de polikliniek van Brokopondo-Noord. Donderdagmiddag kregen poli-streekhoofden van de Medische Zending (MZ) een cursus van het Surinaams Rode Kruis (SRK). De bewustwording over Covid-19 in het binnenland moet hierdoor naar een hoger niveau getild worden, zodat er beter en effectiever op de pandemie ingespeeld kan worden.

“Ook al is de vijfde coronagolf op zijn retour en wordt er

versoepeld. Corona is niet weg. Zij is nog steeds onder ons,”

waarschuwt Sylvia Jacobi health officer van het Surinaams Rode

Kruis. Hoe meer binnenlandbewoners op de hoogte zijn van Covid-19,

hoe beter de pandemie en de daaraan gekoppelde (mogelijk

psychosociale) problemen bestreden kunnen worden. Voorafgaand aan

de training is het Rode Kruis ook het veld in gegaan met de MZ om

haar ondersteuning te bieden aan het Covid-19-vaccinatieprogramma

in het binnenland.

Bewoners kregen informatie over de virusziekte en hen werd

uitgelegd hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen. Hoe is de

respons in het binnenland, wat weet men van Covid-19, wat is de

houding ten opzichte van dit virus, waarom wil de een zich wel en

de ander zich niet laten vaccineren? Vragen die belangrijk zijn om

zo de gemeenschap en het individu te helpen met deze nare ziekte om

te gaan, legt Gezondheidsbevorderings coodinator Janice Robinson

uit.

In de driedaagse training werd niet alleen Covid-19 behandeld,

maar werden in het zogeheten Community Based Health and First Aid

programma (CBHFA) ook verschillende ziekten en risico’s die in deze

gemeenschappen voorkomen besproken. De cursisten kregen mee hoe zij

hun gemeenschap moeten leren deze te voorkomen, hoe zelfredzaam te

zijn en hoe zichzelf hiertegen te beschermen.

De bewustwordingscampagne die door het SRK en MZ wordt gehouden

is een kostbare . De organisaties krijgen financiele steun van het

Nederlandse Rode Kruis, TotalEnergies E&P Suriname NV en APA

Suriname. Sinds de start van de campagne is ruim SRD 350.000

uitgegeven.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina