Wereldbank streeft naar verbetering menselijk vermogen via onderwijs

12/04/2022 19:03

Minister Marie Levens (m) van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Links van haar Doretti Diletta, de nieuwe resident representative van de Wereldbank voor Suriname en Guyana.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De Wereldbank wil zich inzetten voor de verbetering van het menselijk vermogen via onderwijs en volksgezondheid. Dit kwam naar voren tijdens het bezoek van een delegatie van de organisatie aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Doretti Diletta, de nieuwe resident representative voor Suriname en Guyana, zegt dat er plannen zijn voor ondersteuning voor het gehele onderwijssysteem.

Het voornemen voor de investering in het menselijk vermogen ligt

op lijn met de plannen van minister Levens voor de verdere

vernieuwing van het onderwijs. Zo meldt de Communicatie Dienst

Suriname. Zij noemde tijdens de meeting de verschillende lopende

projecten met andere internationale banken, die voor een groot deel

gericht zijn op de opzet van gebouwen. De discussie wordt volgens

de bewindsvrouw nu gevoerd over hoe te investeren in de mensen.

De delegatieleden doen naast de bezoeken ook een diagnose over

wat de problemen zijn binnen het onderwijssysteem. Van de minister

wilde de delegatie weten wat directe aandacht behoeft. De totale

aanpassing van het systeem voor betere aansluiting op de regio werd

aangehaald. Het afschaffen van het zittenblijven, de verschuiving

van de zesde klas toets naar het tiende leerjaar en de vernieuwing

van het curriculum zijn al aangepakt. De minister ziet graag dat

hierop voortbouwend er een naschools programma gepland wordt.

Ook de perceptie over het beroepsonderwijs behoeft volgens

minister Levens aandacht. “Er wordt nog neergekeken op het

beroepsonderwijs. Voorheen was er geen goede aansluiting op de

arbeidsvraag. De grote bedrijven geven hun medewerkers dan

trainingen”, aldus de minister. Ook het curriculum van de

Pedagogische Instituten dient veranderd te worden. Diletta zegde

toe vervolggesprekken met de minister te zullen voeren voor verdere

invulling van de samenwerking.

Ambtelijke verkenningsmissie Nederland

Minister Levens en haar staf hebben ook een ambtelijke

verkenningsmissie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangen. Er is gesproken over het

uitdiepen van de samenwerking op onderwijsgebied tussen beide

landen. Op kleine schaal wordt er wel samengewerkt met individuele

personen en of organisaties, maar met OCW moet de samenwerking op

gang komen.

In haar welkomstwoord zei Levens dat het bezoek van de delegatie

past in de internationale samenwerking die Suriname met diverse

landen aangaat. Daarbij ging zij kort in op de

samenwerkingsverbanden van het minOWC met andere bevriende naties.

Momenteel vertoeven ook onderwijsdeskundigen uit Nederland in

Suriname, die ondersteunen op het gebied van curriculumontwikkeling

en toetsing. Onlangs waren in verband met afstandsonderwijs ook

Peruanen in Suriname.

De Nederlandse delegatie gaf aan zeer geinteresseerd te zijn in

de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen periode en aankomende

tijd. Ook onderwerpen zoals onderwijs post-Covid, meertaligheid en

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn punten van

bespreking geweest. Deze onderwerpen doen zich ook in Nederland

voor en de delegatie was benieuwd naar de ervaringen in Suriname.

Verder wilden zij van minOWC weten waar de behoeftes liggen ten

aanzien van de vernieuwing van lesmaterialen.

Gerbert Kunst, delegatieleider van de Nederlandse missie en

tevens directeur Internationaal Beleid OCW, zei onder de indruk te

zijn van de omslag die wordt gemaakt naar het nieuwe

onderwijssysteem in Suriname. Hij zei veel uit het onderwijssysteem

met betrekking tot de vernieuwingen te herkennen.

Minister Levens en haar staf gezamenlijk

met de ambtelijke verkenningsmissie van het Nederlandse ministerie

van OCW. Foto: CDS







