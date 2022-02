Wendy Aminta wordt ambassadeur op Cuba

17/02/2022 00:00

PARAMARIBO –

Wendy Aminta wordt de nieuwe ambassadeur van Suriname op Cuba. Tijdens de regeringsraadsvergadering van woensdag is goedgekeurd dat ze ingaande 15 februari wordt voorgedragen als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur. Aminta werd op 25 september 2020 door president Chandrikapersad Santokhi geinstalleerd als een van de twee plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau. De Surinaamse ambassade op Cuba is gevestigd in Miramar Playa in hoofdstad Havana.

De regering is druk bezig de diplomatieke posten in te vullen.

Een week geleden werden Henry Ori en Fidelia Graand-Galon beedigd

als ambassadeur in respectievelijk Frankrijk en Ghana. Op 18

januari was dat het geval met Angeladebie Ramkisoen (Brazilie),

Liselle Blankendal (Guyana) en Gilbert van Lierop (Belgie). Eind

december 2021 werd Sunil Algram Sitaldin beedigd als de

buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de

Verenigde Naties.

Tijdens de regeringsraadsvergadering van woensdag is de

instelling van de werkgroep ‘Reorganisatie Inspectie der

Invoerrechten en Accijnzen’ goedgekeurd. Het orgaan wordt geleid

door oud-korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. Verder hebben er

zitting in de leden C. Girwar, R. Frederik, Dwight Renfurm, S.

Debitewari en R. Dijks. Een vertegenwoordiger van Door Advisory is

aangetrokken als organisatiedeskundige. Ook de inspecteur der

invoerrechten en accijnzen, de plaatsvervangend inspecteur der

invoerrechten en accijnzen en de ontvanger der invoerrechten en

accijnzen zitten in de werkgroep, alsook een vertegenwoordiger van

de Douanebond. Het ministerie van Financien en Planning stelt de

secretaris ter beschikking.

Op 5 februari maakte de Communicatiedienst Suriname bekend dat

de regering op 2 en 3 februari bij zowel de douane als het Korps

Politie Suriname een interim-managementteam heeft aangesteld om de

reorganisatie van de twee korpsen ter hand te nemen. Het orgaan bij

de doaune krijgt een halfjaar om het proces tot transformatie en

reorganisatie van dit apparaat in te zetten. Het team bij het KPS

bestaan uit Ruben Kensen die is aangesteld als waarnemend

korpschef, commissaris Stanley Changoer als plaatsvervangend

korpschef, Bryan Isaacs en Rishi Akkal. CDS maakte bekend dat

Kensen, Isaacs en Akkal zullen functioneren als commissarissen van

politie. “De drie leden zijn recentelijk in deze functie bevorderd,

hetgeen door de regering is geeffectueerd.”

De voorlichtingsafdeling heeft woensdagmiddag laten weten dat

hoofdinspecteur Kensen op 14 februari in aanwezigheid van minister

Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en hogere officieren van

politie is bevorderd tot commissaris en bij resolutie is benoemd

tot waarnemend korpschef. De hoofdinspecteurs Isaacs en Akkal zijn

op 15 februari bevorderd tot commissaris van politie en bij

resolutie aangesteld als directeur Operaties en directeur

Beleidsvoorbereiding en Beheer. Op dezelfde dag heeft Amoksi het

interim-managementteam geinstalleerd.







