Wendrick Cicilia ta kere cu tin di laga e deseo pa sirbi bienestar general prevalece riba bienestar partidario

ORANJESTAD (AAN): E hoben politico Wendrick Cicilia di AVP, a indica cu Aruba su sistema politico ta garantisa cu e bos di ciudadano nan worde representa y expresa den e instituto estatal mas eleva den nos Pais.

Centro democratico di nos Pais ta parlamento di Aruba den cual nos parlamentarionan ta esnan escogi pa representa dignamente e necesidad, opinion, inkietud y preocupacion cu ta reina den comunidad.

Na momento cu ta utilisa mal practica pa depriva un fraccion, parlamentario of oposicion di efectua su derecho pa vocifera e preocupacion y pensamento di nos ciudadano, intencionalmente ta contribui na rebaha e nivel democratico den nos Pais.

Contra tur moral y etica politico, den fin di siman el a tuma nota cu locual a ser menciona anteriormente a sosode den sala di parlamento. A depriva derecho di varios fraccion pa expresa nan pensamentonan relaciona cu e presupuesto di Pais Aruba 2020.

E ciudadano nan a worde depriva di e oportunidad pa ricibi claridad relaciona cu e pregunta, con a utilisa e recurso financiero di Pais.

E momento tabata oportuno pa crea transparencia relaciona cu varios tema di preocupacion den nos comunidad. Mi ta urgi respetuosamente na tur esnan cu awe a contribui na miña democracia, pa realisa e esencia di nos instituto estatal mas eleva den nos Pais.

Como Pais nos merece trankilidad y transparencia. No tin espacio pa mal practica den momento cu nos Pais ta enfrentando reto nan desafiante. Analisando e posicion general di nos Pais, ta momento pa un politica profesional cu ta conduci na debate politico di un nivel eleva sin espacio pa mal practica of costumber politico.

Mi ta enfatisa; laga e deseo pa sirbi bienestar general prevalece ariba bienestar partidario.