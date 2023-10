Wega interinsular entre SV Britannia contra di SV Vitesse di Bonaire diasabra awor

The content originally appeared on: Diario

​

Celebrando 65 aña di existencia di SV Britannia

ORANJESTAD (AAN): En conexion cu 65 aña di existencia di SV Britannia, lo tin un wega amistoso entre SV Britannia division Honor vs SV Vitesse di Bonaire. E wega lo tuma lugar diasabra awor 14 october 2023 pa 8or di anochi den Compleho Deportivo Franklyn Bareño na Piedra Plat.

SV Britannia cu e apodo E pumanan di Piedra Plat a wordo funda 12 october 1958 pa un grupo di hobennan den bario y nan prome wega oficial a wordo hunga na aña 1960 contra di Vitesse di Cashero y unda e pumanan a sali victorioso cu score di 3-1.

Durante hopi aña SV Britannia a hunga den divsion II of division I di nos futbol akinan na Aruba te na momento cu na aña 2001 unda cu SV Britannia a promove pa division Honor ganando di Sport Boys cu score di 1-0. Desde 2001 SV Britannia semper a keda den nos division maximo y a titula campeon di Aruba na cuater ocasion; 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2012–13. Tambe e pumanan a titula campeon di Copa Betico nan 8 ocacion; Robin Hood di Suriname, New Vibes di Virgin Islands, W. Connection di Trinidad and Tobago y Cavaly di Haiti na Aruba y Haiti.

Pa locual ta weganan amistoso internacional SV Britannia a hunga contra di; Curacao B selection, Atletico Nacional di Colombia, Carabobo di Venezuela, Robinhood di Suriname, CSD Barber di Curacao, San Juan Jabloteh di Trinidad, SAP di Antigua y Bermuda, Centro Dominquito di Curacao, FCS Nacional di Suriname, Seleccion di Venezuela, Fundacion Real Madrid di Miami, Deportivo Pereira na Aruba y na Colombia y e ultimo wega internacional tabata contra di Punta Cana FC na Rep. Dominicana.

Pa celebra e fecha grandi aki ta invita tur ex hungador di SV Britannia, tur ex miembronan di directiva, tur ex miembronan di diferente comision y tur hende cu di un forma of otro a contribui na e organisacion y pueblo di Aruba en general y barionan muy especial pa bin presencia e wega interinsular entre SV Britannia contra di SV Vitesse di Bonaire diasabra awor 14 october 2023 y wega lo cuminsa pa 8or di anochi den C.D. Franklyn Bareño na Piedra Plat.

Durante mainta tambe lo tin celebracion unda cu teamnan di SV Britannia division LIFIDA lo hunga tambe diferente weganan amistoso ariba nan veld.