Weg naar West-Suriname bar slecht

07/01/2022 00:00 – Ricky Wirjosentono

Er is geen doorkomen aan. De weg naar West-Suriname verkeert in een erbarmelijke situatie. Foto: screenshot

PARAMARIBO – De weg naar West-Suriname verkeert in bar slechte staat. Gevolg daarvan is dat bewoners van Witagron en Kaaimanston al meer dan zes maanden verstoken zijn van openbaar vervoer. “Door de slechte weg willen buschauffers niet naar hier rijden”, zegt Rayen Clemens, secretaris van het stamhoofd der Kwinti’s over particuliere bussen. Maar ook de dienstverlening van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) blijft achterwege.

Districtscommisaris (dc) Erwin Linga van het bestuursresort Boven-Coppename zegt dat gewerkt wordt aan oplossingen. “Dit is niet goed te praten. Het probleem is mij bekend, wij maken moeite voor een oplossing. Als je geisoleerd bent in een gebied kunnen er allerlei irritaties ontstaan bij de mensen.”

De deplorabele staat van de weg is veroorzaakt door slecht weer in combinatie met zwaar transport van houtblokken. Er zijn geen middelen om de weg te blijven onderhouden. “In het begin is er een afspraak gemaakt met de houttransporteurs. We kunnen de mensen niet dwingen. De minister van Openbare Werken moet ook inspringen. Ik heb al een aantal keren aan de bel getrokken, zonder succes en ik begrijp de mensen hun frustraties”, aldus dc Linga.

Clemens zegt dat de bewoners de situatie beu zijn. “De mensen klagen omdat ze geen levensmiddelen naar de dorpen kunnen sturen en ook dat ze niet naar Paramaribo kunnen voor medische behandeling”, aldus de secretaris. Directeur Fariyal Renfurm van de NVB heeft volgens hem in oktober vorig jaar beloofd dat er een oplossing zou komen.

Renfrum bevestigt dit desgevraagd maar zegt dat er een directe oplossing was. De route naar Tibiti werd gecombineerd met die naar Witagron en Kaaimanston. “Vanaf toen heb ik geen klachten of telefoontjes gehad en ik ben ook in contact met de granman. Dus als er klachten zijn hoor ik die wel van hen. En als de weg niet begaanbaar is, rijdt de bus niet. De huidige bushouder zijn bus is kapot en er is geen vervanger”, zegt Renfurm.

