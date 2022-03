Weer slecht bereik Telesur in Boven-Suriname

15/03/2022 14:03

BOVEN-SURINAME –

Het is weer slecht gesteld met het bereik van Telesur in het Boven-Surinamegebied. “Het netwerk ligt regelmatig stil en wanneer het weer mogelijk is te bellen zijn de opwaarderingen die je buiten jouw schuld niet kon benutten verloren”, beklaagt hoofdbasya Belvon Manuel zich over de situatie in het woongebied. “Waardeer je voor drie dagen data op en het netwerk valt een dag uit, dan krijg je je geld of belminuten niet terug.”

En over telefoneren zegt Manuel: “Wij worden op kosten gejaagd

door Telesur, want opwaarderen wil nog niet zeggen dat je kunt

bellen in het Boven-Surinamegebied.” In augustus van het afgelopen

jaar beklaagde Milthon Eduards, assistent-stationschef op het

vliegveld van Botopasi, zich eerder hierover. “Als we opwaarderen

hebben we geen verbinding en als er weer verbinding is, is onze

beltegoed vervallen”, zei hij destijds.

Het is zeer slecht gesteld met deze provider in het

Batalibagebied (nabij het stuwmeer met vijf dorpen stroomafwaarts

vanaf Pokigron), vertelt ook kapitein Armand Bannafoo. “Ondanks het

feit dat er een Telesurmast in dit gebied is, neemt het bijna een

kwartier voor het versturen van een spraakbericht. Je moet rond

dwarrelen en op zoek gaan naar bereik en dan merk je soms pas dat

je een oproep hebt gemist.”

De dignitarissen maken zich boos om de situatie en stellen dat

het zo geen zin heeft om gebruik te maken van Telesur. Manuel vindt

zelfs dat het telecommunicatiebedrijf daardoor het gebied isoleert.

Het is bekend dat er momenteel veel storingen optreden in het

binnenland, zegt Jennis Asraf, manager corparate communication van

Telesur. Ze legt uit: “De masten in het binnenland worden van

energie voorzien middels zonnepalen. Door de aanhoudende zware

regens in het binnenland krijgen de panelen niet voldoende zonlicht

om optimaal opgeladen te worden.”







