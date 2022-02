Weer grote hoeveelheid olie gevonden voor Surinaamse kust

21/02/2022 13:00





PARAMARIBO –

In Suriname begint zich hetzelfde plaatje af te tekenen zoals in Guyana, waar de een na de andere grote hoeveelheid aardolie werd opgespoord door ExxonMobil en recentelijk door CGX. TotalEnergies en APA Corporation maakten maandag bekend een significante ontdekking van olie en bijbehorend gas te hebben gedaan bij de Krabdagu-1 bron, in het centrale gebied van Blok 58, voor de kust van Suriname.

Dit volgt op eerdere ontdekkingen in Maka, Sapakara, Kwaskwasi

en Keskesi, en de met succes geteste Sapakara South-1-taxatieput.

Krabdagu-1, 18 kilometer ten zuidoosten van Sapakara Zuid, werd

geboord op een waterdiepte van 780 meter en stuitte op ongeveer 90

meter netto olieopbrengst in Maastrichtse en Campanische reservoirs

van goede kwaliteit.

“Deze succesvolle exploratieput bij Krabdagu-1 is een

belangrijke aanvulling op de ontdekte bronnen in het centrale

gebied van Blok 58. Dit resultaat moedigt ons aan om onze

verkennings- en beoordelingsstrategie van dit vruchtbare Blok 58

voort te zetten om voldoende bronnen te identificeren tegen het

einde van het jaar. 2022 voor een eerste olie-ontwikkeling”, zegt

Kevin McLachlan, Senior Vice President, Exploration bij

TotalEnergies.

De boor- en loggingactiviteiten gaan door met het Maersk

Valiant-boorschip. Taxatie-operaties zullen worden uitgevoerd op

Krabdagu-1 om de hoeveelheid en productiviteit te beoordelen, en

het is de bedoeling dat in 2022 op het blok ten minste drie verdere

exploratie- en beoordelingsputten worden geboord. TotalEnergies is

de exploitant van Blok 58, met een werkbelang van 50 procent,

terwijl APA Corporation de resterende 50 procent bezit.







