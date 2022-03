Weekend-duels Volleybal Champions League in Frans-Guyana uitgesteld

18/03/2022 08:01

John Zaalman

De voorzitters Marc-Oliver Anatole (voorgrond, 13) en Lionel Blokland (zittend, 7) van respectievelijk de Franse- en Surinaamse Volleybalbond zijn tot een vergelijk gekomen om de Volleybal Champions League-wedstrijden van zondag uit te stellen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Clubs uit Suriname zijn het komend weekend gevrijwaard om naar Frans-Guyana af te reizen voor deelname aan de Volleybal Champions League. De vierde speeldag van het interregionaal toernooi tussen ploegen uit beide landen is als gevolg van wateroverlast door de regens afgelast.

“De beslissing is, in verband met de moeilijkheden van transport

en het reizen tussen Cayenne en Saint-Laurent, voor de teams om de

wedstrijden van zondag aanstaande met een week te verschuiven”,

onhult Marc-Oliver Anatole. De voorzitter van de Franse

Volleybalbond onderstreept dat het verkeer in Saint-Laurant du

Maroni al bijna een week is afgesloten. “Het is onmogelijk om met

de auto te passeren. Het werk is gedaan, maar het waterpeil zakt

niet.”

Anatole had de hoop dat alles weer normaal zou zijn, “maar de

weersvoorspellingen zijn niet gunstig voor deze zondag. Om niemand

in gevaar te brengen, hebben we dus ervoor gekozen de

Sufragu-wedstrijden te verplaatsen naar 27 maart.” Collega-preses

Lionel Blokland van de Surinaamse Volleybalbond zegt dat het niet

anders kan. “De natuur heeft zijn tol geeist. Twee delen van de weg

tussen Cayenne en Saint-Laurant zijn gesloten”, onderkent

Blokland.

De Scholen Volleybalvereniging, Yelyco, Gideon (vrouwen), Livo,

Yellow Birds en Yelyco (mannen), die zijn opgebracht voor de

komende speelronde in het oosterlijk buurland, zijn naar zeggen van

de Suvobo-voorman op de hoogte. “Ze hebben het helemaal begrepen.

Ze zijn in een appgroep en hebben het nieuws rechtstreeks van de

Fransen gehoord.”

Door de verschuiving zullen de lokale Champions League-partijen

van 26 maart in de Ismay van Wilgen Sporthal tussen Gideon-Yelyco

(vrouwen) en Livo-Yelyco (mannen) zeer waarschijnlijk op een andere

dag afgewerkt worden. “Als 27 maart doorgaat in Frans-Guyana,

zullen we ons programma hier inderdaad moeten bekijken”, aldus

Blokland.







