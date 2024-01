WEB ta indica cu fayo di motor den planta di RECIP a ocasiona blackout

The content originally appeared on: Diario

A dura como 3½ ora pa recupera completo



Diadomingo mainta trempan e isla a habri dia sin coriente

ORANJESTAD (AAN): Tabata Diadomingo algun minuut prome cu 7:00 am, Aruba a wordo lanta cu e hecho cu diripiente fan den camber a paga, of unidadnan di airco a djis keda sin funciona mas.

Coriente a bay na henter Aruba! Mesora hendenan a spierta puntrando kico a pasa cu Elmar atrobe.

Sinembargo e biaha aki ta na e planta di awa y electricidad na Balashi e problema tabata. Segun e compania, ta un fayo a presenta den planta di e motornan RECIP na WEB Aruba NV. E fayo aki a produci loke nan a yama “un reaccion cadena”.

Esaki a conduci na un Black Out completo pa Aruba. E personal di WEB Aruba NV cu tabata preparando pa cambia nan warda di trabao algun rato despues, a haya nan mesora ta drenta accion pa isola e causa, pa por recupera coriente mas pronto posibel.

Cuminsa pone coriente bek: E proceso aki a bay hopi controla pa e planta no cay atrobe, mirando e situacion delicado. Sinembargo pa 8:20 am a soluciona e fayo na WEB y asina hunto cu NV Elmar a cuminsa manda coriente bek pa comunidad, pero esey a bay segun fase. E secuencia den recuperacion di suministro di coriente pa e diferente areanan ta depende di stabilidad di e red di coriente y demanda di coriente na e momento ey. Tambe ta duna prioridad na suministro di coriente pa areanan di Aeropuerto y hospital pa motibo di nan importancia vital pa e isla.

Promenan cu a haya coriente bek tabata Balashi, Santa Cruz, y vecindario.

Pa 8:25 am, coriente a bin bek na Sabana Berde, y un parti di centro di Oranjestad. Pa 8:32 am, coriente a bin bek na parti di Paradera, parti di Cumana, parti di Sero Biento, y Piedra plat.

Pa 8:39 am, coriente a bin bek den area di Sabana Blanco. Pa 8:40 am a duna coriente na Avenida Milio Croes. Pa 8:45 am, coriente a bin bek den area di Dr. Horacio Oduber Hospital, y Hotelnan Highrise.

Pa 9:01 am, coriente a bin bek pa resto di Bubali, Washington, parti di Eagle, y un otro parti di centro di Oranjestad y vecindario. Pa 9:18 am, coriente a bin bek den area di Shaba. Pa 9:20 am, coriente a bin bek den area di Pavia, y un parti di Tanki Leendert. Pa 9:23 am a cuminsa duna coriente den otro parti di Eagle.

Pa 9:41 am, coriente a bin bek pa area di Camacuri. Pa 9:43 am, coriente a bin bek den area di Wilhelminastraat. Pa 9:49 am a duna coriente bek den un otro parti di Hotelnan High-rise, y otro parti di Sabana Berde.

Pa 9:57 am a cuminsa cu Pariba di Brug, y a duna coriente bek na Pastoor Hendrikstraat. Pa 10:01 am a duna coriente bek na Pos Chiquito, Savaneta, Brazil, Cura Cabay, San Nicolas y vecindario.

Pa 10:20 am, coriente a bin bek den area di Ponton, y un otro parti di Tanki Leendert. Pa 10:22 am, coriente a bin bek den Dominicanessenstraat. Pa 10:25 am, a duna coriente na resto di Playa y tambe Hato. Pa 10:29 am a duna coriente bek den area di Saliña Cerca. Pa 10:33 am, a duna coriente tambe na Malmok, Palm Beach, Westpunt y vecindario. Pa 10:33 am, segun WEB y Elmar, nan a duna 100% henter e isla bek coriente.

Sinembargo ora coriente a bin bek den area di Divi Phoenix na Palm Beach, un parti di ekipo den un transformatorhuis a daña y pesey coriente a cay bek eynan atrobe.

Pa 11:20 am, habitantenan di area di Eagle, y tambe Bushiri Complex a keha cu coriente a bin y bay bek mesora eynan. A resulta cu e blackout a ocasiona daño den un transformatorhuis eybanda, y Elmar mester a bay reemplaza loke a kima. Banda di 12:03 pm, e area ey a haya coriente bek.

Debi na e blackout, un componente di coriente a ricibi daño, y pesey sona di Palisiaweg y vecindario a keda sin coriente. Pues varios cas na Brazil, Weg Sero Blannco, Rooi Master, Weg Sero Preto, y Bottom Hillweg a keda sin coriente. Elmar mester a bay drecha e componentenan aki pa nan haya coriente bek.

Un investigacion: WEB Aruba NV a indica pues cu despues di 3 ora y mey, nan a sa di duna coriente bek. Nan a splica cu como parti di WEB su maneho, ta sigui un ‘root cause’ analisis pa averigua e causa di e fayo cu a causa e black out.

Na aña 2023 a surgi un blackout na Januari y un brown out na December. Tumando esaki na cuenta, WEB a cumpli cu un total di 99.93% di tempo cu 100% di demanda di NV Elmar y pues di e isla. Hunto cu su empleadonan, Gerencia ta haci su maximo esfuerso pa limita e cantidadnan di blackout den 2024 y mas den futuro.

Di parti di gerencia y empleadonan di WEB Aruba, ta ofrece disculpa pa e inconveniencia causa pa e black out di 21 di januari, cual a logra recupera den un periodo di 3 ora y mey. Gerencia tin comprension pa e iritacion causa cu e interupcion aki. Empleadonan di WEB su departamentonan di produccion di coriente y awa, pero tambe esnan di sectornan di mantencion, di asuntonan tecnico, di distribucion di awa y departamento di comunicacion, tur a haci nan maximo esfuerso pa a limita e tempo di black out mas tanto posibel y pa mantene comunidad informa.